Este pasado lunes
Muere un hombre de 55 años en la plaza del Rastro de Mérida por causas naturales
La Policía Nacional abrió diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento
La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre (Emilio, de 55 años) cuyo cuerpo fue hallado este lunes en la plaza del Rastro, en pleno centro de la capital extremeña. Fuentes policiales han confirmado a este periódico la apertura de diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar si la víctima sufrió algún problema de salud que no pudo superar o si, por el contrario, se trata de una muerte violenta. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis.
Autopsia
La alerta fue dada por varios vecinos, que encontraron al varón tendido en el suelo junto a un establecimiento de la zona. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional de Mérida y una ambulancia con personal sanitario, aunque los servicios médicos solo pudieron certificar su defunción. Una de las cuestiones que deberá aclararse es si la muerte se produjo en la propia vía pública, donde fue localizado el cuerpo, o si este pudo haber sido trasladado desde otro punto hasta ese lugar, una circunstancia que deberá determinar la autopsia. Todo apunta a que fue por causas naturales.
Situación de gran vulnerabilidad
Los residentes del entorno lo identificaron como una persona habitual del centro emeritense, en una situación de gran vulnerabilidad y con aparentes problemas de adicción a las drogas. Del mismo modo, fuentes vecinales han señalado a que en los últimos meses el hombre habría estado ocupando ilegalmente un local comercial vacío en la calle John Lennon.
