Campamento militar
Las legiones irrumpen en Mérida: un desfile de antorchas cruzará el Puente Romano
La ciudad abrirá la temporada de recreación histórica en la Isla del Guadiana
Mérida se transformará este fin de semana en un escenario de la antigua Roma. El entorno de la Isla del Guadiana acogerá la recreación histórica 'Armilustrium & Castra Hiberna', una actividad que convertirá el espacio en un campamento militar romano de invierno. Según informa ayuntamiento, la iniciativa forma parte de la programación cultural vinculada al patrimonio y busca reforzar su papel como referente nacional en recreación histórica y divulgación del mundo romano.
Organizada por asociaciones recreacionistas emeritenses, entre ellas Emerita Antiqva y Ara Concordiae, la propuesta recreará cómo vivían las legiones romanas en los campamentos donde pasaban el invierno antes de iniciar las campañas militares. Alrededor de medio centenar de recreacionistas participarán en la actividad, instalando tiendas legionarias, estructuras militares y espacios de convivencia que permitirán al público conocer de cerca cómo era la vida cotidiana en un castra romano.
Desfiles, entrenamiento y rituales
El programa incluirá desfiles legionarios, entrenamientos militares, recreaciones históricas y ceremonias religiosas. Entre ellas destaca el Armilustrium, un ritual de purificación de las armas dedicado al dios Marte que se celebrará en el Templo de Diana.
Uno de los momentos más llamativos será el desfile nocturno con antorchas por el Puente Romano, seguido de la recreación de la Danza de los Salios, sacerdotes guerreros vinculados al culto de Marte.
Con esta actividad, las asociaciones participantes buscan acercar la recreación histórica a la ciudadanía y a los visitantes, además de dar inicio simbólico a la temporada de recreación romana en la capital extremeña.
