Mérida recibe una inversión millonaria para modernizar su infraestructura ferroviaria

La red ferroviaria de Mérida encara una transformación clave. Adif Alta Velocidad ha impulsado la duplicación de vía en el entorno de la capital extremeña, una actuación valorada en 8,3 millones de euros que incluye la construcción de un nuevo viaducto ferroviario y la mejora de la capacidad de circulación en este tramo estratégico.

La intervención forma parte del proceso de modernización del corredor ferroviario en Extremadura, que busca adaptar la infraestructura a un mayor volumen de trenes y mejorar la operatividad en uno de los puntos clave de la red en la región.

Un punto estratégico del mapa ferroviario

El entorno ferroviario de Mérida es uno de los nodos más importantes del sistema ferroviario extremeño. Desde la ciudad parten o confluyen líneas que conectan con Badajoz, Cáceres, Madrid y Sevilla, lo que convierte este punto en un lugar especialmente sensible para la gestión del tráfico ferroviario.

La duplicación de vía permitirá aumentar la capacidad de circulación de trenes, reducir posibles cuellos de botella y facilitar maniobras ferroviarias en un tramo que soporta tráfico de pasajeros y mercancías.

Además, la actuación se enmarca en el conjunto de mejoras que se están ejecutando en el ferrocarril extremeño, orientadas a modernizar la red, aumentar la fiabilidad del servicio y adaptar la infraestructura a estándares más avanzados.

Javier Cintas

Uno de los elementos más llamativos del proyecto es la construcción de un nuevo viaducto ferroviario, una infraestructura que permitirá salvar el trazado en el entorno urbano y facilitar la duplicación de la plataforma ferroviaria.

Este tipo de estructuras son habituales en actuaciones de modernización ferroviaria cuando es necesario superar obstáculos urbanos o naturales sin afectar a la continuidad del tráfico ni a la seguridad de la línea.

El viaducto proyectado en Mérida se integrará en el trazado existente y formará parte de la nueva configuración de la infraestructura, diseñada para permitir dos vías en paralelo en lugar de una sola.

Más capacidad para el tren en Extremadura

La duplicación de vía tiene un objetivo claro: incrementar la capacidad de la línea. Con dos vías operativas, los trenes pueden circular con mayor flexibilidad, reduciendo esperas y facilitando cruces en el recorrido.

Esto se traduce en mejor regularidad del servicio, mayor margen para programar circulaciones y una red más preparada para absorber el crecimiento del tráfico ferroviario en los próximos años.

En el caso de Extremadura, este tipo de actuaciones se consideran clave para consolidar el desarrollo del nuevo sistema ferroviario regional, que aspira a mejorar la conexión con el resto del país y reforzar el papel del tren como alternativa de transporte.

Una inversión para el futuro ferroviario

La inversión de 8,3 millones de euros destinada a esta actuación refleja la apuesta por seguir avanzando en la modernización del ferrocarril en Extremadura, una reivindicación histórica de la región.

El proyecto en Mérida no solo busca mejorar la circulación en la ciudad, sino también reforzar la infraestructura de uno de los corredores ferroviarios que vertebran la comunidad autónoma.

Con esta intervención, el entorno ferroviario emeritense se prepara para una red más capaz, flexible y adaptada al crecimiento del tráfico ferroviario, en un momento en el que el tren vuelve a situarse en el centro del debate sobre movilidad y desarrollo territorial.