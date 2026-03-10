Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La plaza de toros de Mérida arranca temporada con una capea juvenil, música en directo y dos festejos en abril

La empresa presentará mañana los carteles de la corrida del 25 de abril y la novillada del 26

Roca Rey, durante su actuación en la plaza de toros de Mérida, en imágenes de archivo del festejo.

Roca Rey, durante su actuación en la plaza de toros de Mérida, en imágenes de archivo del festejo. / El Periódico Extremadura

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

La plaza de toros de Mérida quiere abrir una nueva etapa este año con una programación más amplia para reactivar el recinto y atraer tanto a los aficionados habituales como a público joven. El primer paso será el próximo 28 de marzo, con una jornada festiva que combinará vaquillas, música flamenca y DJ, mientras que mañana se presentarán los carteles de la corrida de toros del 25 de abril y la novillada con picadores del 26 de abril, dentro de una nueva feria de abril emeritense.

Tres vaquillas

La cita del 28 de marzo está concebida para acercar la plaza a los más jóvenes de la capital extremeña y alrededores. El programa incluye tres vaquillas entre la una y las tres de la tarde, un grupo flamenco desde las cuatro y, a continuación, un DJ hasta las once de la noche. La organización ha fijado un aforo de 500 personas y ha establecido entradas de 15 euros anticipada y 20 en taquilla, ambas con una consumición incluida, con la idea de ofrecer una propuesta asequible y atractiva.

La plaza de toros de Mérida, en una imagen de archivo.

La plaza de toros de Mérida. / El Periódico Extremadura

Precios populares

Más allá de esa jornada, la empresa ha puesto el foco en la feria de abril, con dos festejos ya definidos para los días 25 y 26 de abril, cuyos carteles se conocerán oficialmente mañana. La intención es consolidar esta nueva cita taurina en Mérida y darle un mayor peso dentro del calendario local, en una apuesta por devolver ambiente al coso y reforzar su actividad más allá de fechas puntuales. Uno de los pilares de esta estrategia será el de los precios populares. Para la corrida y la novillada habrá abonos de 30 y 35 euros dirigidos a jóvenes, jubilados y peñas, además de entradas sueltas con precios que partirán de unos 20 euros. La empresa que gestiona la plaza emeritense sostiene que quiere quitar a los toros la imagen de espectáculo caro.

Festival flamenco

El proyecto, además, no se limita a marzo y abril. La empresa trabaja en nuevas propuestas para los próximos meses, entre ellas un posible festival nacional de flamenco el 30 de mayo, iniciativas ligadas a Emerita Ludica y actividades taurinas para la feria de septiembre, con el fin de que el coso vuelva a ser un espacio vivo y con programación durante buena parte del año.

TEMAS

