La plaza de toros de Mérida arranca temporada con una capea juvenil, música en directo y dos festejos en abril

La plaza de toros de Mérida quiere abrir una nueva etapa este año con una programación más amplia para reactivar el recinto y atraer tanto a los aficionados habituales como a público joven. El primer paso será el próximo 28 de marzo, con una jornada festiva que combinará vaquillas, música flamenca y DJ, mientras que mañana se presentarán los carteles de la corrida de toros del 25 de abril y la novillada con picadores del 26 de abril, dentro de una nueva feria de abril emeritense.

Tres vaquillas

La cita del 28 de marzo está concebida para acercar la plaza a los más jóvenes de la capital extremeña y alrededores. El programa incluye tres vaquillas entre la una y las tres de la tarde, un grupo flamenco desde las cuatro y, a continuación, un DJ hasta las once de la noche. La organización ha fijado un aforo de 500 personas y ha establecido entradas de 15 euros anticipada y 20 en taquilla, ambas con una consumición incluida, con la idea de ofrecer una propuesta asequible y atractiva.

La plaza de toros de Mérida. / El Periódico Extremadura

Precios populares

Más allá de esa jornada, la empresa ha puesto el foco en la feria de abril, con dos festejos ya definidos para los días 25 y 26 de abril, cuyos carteles se conocerán oficialmente mañana. La intención es consolidar esta nueva cita taurina en Mérida y darle un mayor peso dentro del calendario local, en una apuesta por devolver ambiente al coso y reforzar su actividad más allá de fechas puntuales. Uno de los pilares de esta estrategia será el de los precios populares. Para la corrida y la novillada habrá abonos de 30 y 35 euros dirigidos a jóvenes, jubilados y peñas, además de entradas sueltas con precios que partirán de unos 20 euros. La empresa que gestiona la plaza emeritense sostiene que quiere quitar a los toros la imagen de espectáculo caro.

Noticias relacionadas

Festival flamenco

El proyecto, además, no se limita a marzo y abril. La empresa trabaja en nuevas propuestas para los próximos meses, entre ellas un posible festival nacional de flamenco el 30 de mayo, iniciativas ligadas a Emerita Ludica y actividades taurinas para la feria de septiembre, con el fin de que el coso vuelva a ser un espacio vivo y con programación durante buena parte del año.