El violín flamenco de Paco Montalvo sonará en Mérida con un formato inédito

El violinista Paco Montalvo, considerado uno de los principales exponentes del violín flamenco, actuará el 22 de marzo de 2026 en el Palacio de Congresos de Mérida con su nuevo espectáculo, ¡Volvemos cantando!, un formato estrenado hace unos meses en el Palau de la Música de Barcelona.

El concierto forma parte de la gira de este nuevo proyecto escénico, en el que el músico cordobés explora un formato diferente dentro de su trayectoria artística: el violín no solo lidera la música, sino que “canta” acompañado por coros y voces flamencas, que se incorporan a la compañía habitual del artista.

Un violín que se convierte en voz

Con ¡Volvemos cantando!, Paco Montalvo plantea una propuesta musical que mezcla flamenco, música clásica y nuevas sonoridades escénicas. La novedad principal del espectáculo reside en la incorporación de coros y cantaores flamencos, que dialogan con el violín en una puesta en escena concebida para potenciar la emoción y la cercanía con el público.

Según la información difundida por la organización, el espectáculo busca reforzar la idea del violín como instrumento capaz de “cantar”, llevando al escenario una combinación de melodías flamencas, arreglos contemporáneos y momentos de gran intensidad musical.

Una propuesta inédita

La actuación prevista en la capital regional permitirá al público extremeño conocer de cerca esta nueva etapa artística del violinista, considerado una de las figuras más reconocidas del violín flamenco a nivel internacional. El espectáculo se celebrará en el Palacio de Congresos de Mérida el próximo 22 de marzo. Las entradas ya están a la venta a través de los canales habituales de venta de espectáculos y plataformas digitales especializadas y oficiales. Precio: 35 y 42 euros.