Tiene 21 años y abre en Mérida una tienda con catas de vino e ibéricos

Con solo 21 años, Antonio Vázquez Rodríguez ha decidido dar un paso que no todos se atreven a dar tan pronto en la vida: abrir su propio negocio. Lo hará en Mérida con Ibérico Rodríguez, una nueva tienda gourmet situada en un local de dos plantas de la calle Félix Valverde Lillo, donde los alimentos de su pueblo, Fuentes de León, tendrán protagonismo propio en el negocio.

En sus estanterías habrá jamones, embutidos de todas las calses, quesos, mermeladas y otros productos delicatessen, pero la propuesta irá un paso más allá de la venta tradicional. El nuevo espacio ha sido concebido también para la degustación, de manera que quienes entren puedan probar allí mismo algunos de los exquisitos sabores que ofrece la céntrica tienda, acompañados de vino o cerveza, en una experiencia pensada para disfrutar con calma del producto extremeño.

Interior del local de Ibéricos Rodríguez. / Javier Cintas

Muy turística

Antonio ha explicado que eligió Mérida porque la considera una ciudad muy turística, en la que veía hueco para un establecimiento de estas características. Su idea pasa por ofrecer productos gourmet, pero también una experiencia de degustación para que el cliente pueda conocer de primera mano aquello que compra. La apertura será el próximo sábado.

Una tienda para comprar y saborear

Ibérico Rodríguez combinará la venta tradicional con una zona de degustación en la que los clientes podrán acompañar los productos con una cerveza o una copa de vino. La intención es que el local no sea solo un comercio, sino también un pequeño escaparate del sabor extremeño en pleno centro de la ciudad. El nombre del negocio enlaza directamente con la identidad de su promotor y con uno de los productos más representativos de la región. "Lo mejor que tenemos en nuestra tierra es el cerdo ibérico", ha manifestado con ilusión.

Antonio Vázquez Rodríguez, de 21 años, posa en el interior de su nueva tienda de Mérida. / Javier Cintas

Catas y producto de la tierra

Además de la venta diaria, el proyecto contempla la organización de catas de vino y degustaciones de jamón, chorizo, lomo y salchichón... Todo ello con el sello de Fuentes de León, el pueblo del que procede este joven emprendedor y del que ha querido traer una parte a Mérida. Con esta apertura, la capital regional gana un nuevo espacio para los amantes de la gastronomía y del producto local, en una iniciativa joven que busca abrirse paso con entusiasmo, identidad y mucho sabor.