Durante la mañana del jueves

Un tramo del centro de Mérida quedará cerrado al tráfico durante tres horas

Las obras en la zona impedirán el paso de vehículos desde la calle John Lennon hacia la plaza de España

Plaza del Rastro de Mérida.

Plaza del Rastro de Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

La plaza del Rastro de Mérida permanecerá cortada al tráfico este jueves, 12 de marzo, en el sentido que conecta la calle John Lennon con la plaza de España, debido a trabajos de obras en la zona.

Según la información difundida, la restricción de circulación estará vigente entre las 8.00 y las 11.00 horas, durante las tareas previstas en este punto del centro de la ciudad.

Itinerarios alternativos

Desde el Ayuntamiento se recomienda a los conductores y conductoras utilizar itinerarios alternativos durante ese tramo horario para evitar retenciones o dificultades de circulación.

Noticias relacionadas y más

El corte afectará únicamente al sentido de circulación desde la calle John Lennon hacia la Plaza de España, por lo que se aconseja planificar los desplazamientos con antelación mientras duren las actuaciones.

