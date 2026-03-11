Un tramo del centro de Mérida quedará cerrado al tráfico durante tres horas

La plaza del Rastro de Mérida permanecerá cortada al tráfico este jueves, 12 de marzo, en el sentido que conecta la calle John Lennon con la plaza de España, debido a trabajos de obras en la zona.

Según la información difundida, la restricción de circulación estará vigente entre las 8.00 y las 11.00 horas, durante las tareas previstas en este punto del centro de la ciudad.

Itinerarios alternativos

Desde el Ayuntamiento se recomienda a los conductores y conductoras utilizar itinerarios alternativos durante ese tramo horario para evitar retenciones o dificultades de circulación.

El corte afectará únicamente al sentido de circulación desde la calle John Lennon hacia la Plaza de España, por lo que se aconseja planificar los desplazamientos con antelación mientras duren las actuaciones.