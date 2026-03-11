Ferrera, El Fandi y Escribano tiran de la feria taurina de Mérida con entradas desde 20 euros

El empresario José Luis Pereda, al frente de Toros La Merced, empresa gestora del Coso de San Albín, ha presentado este miércoles la Feria de Primavera de Mérida 2026, que se celebrará los días 26 y 27 de abril con una corrida marcada por el peso de los toreros banderilleros, una novillada con picadores y entradas desde 20 euros (primer festejo) y 15 (segundo).

Festejos

La corrida de toros del sábado 26 de abril reunirá a Antonio Ferrera, David Fandila "El Fandi" y Manuel Escribano, tres toreros muy vinculados al tercio de banderillas, con reses de Manuel Blázquez. El domingo 27 se celebrará la novillada con picadores, con seis ejemplares de Couto de Fornilhos para Tomás Bastos, Carlos Tirado y Julio Méndez. Ambos festejos comenzarán a las 18.30 horas. En la presentación de los carteles también ha participado el alcalde de la capital regional, Antonio Rodríguez Osuna. Por su parte, Pereda ha defendido que la empresa llega a Mérida "con una enorme ilusión" y que ha hecho un esfuerzo por confeccionar carteles "atractivos e interesantes para los aficionados". El empresario ha señalado además que la feria busca mezclar veteranía y juventud para seguir afianzándose en el calendario taurino de la ciudad.

Precios

La política de precios es uno de los argumentos sólidos de esta edición. En sombra, las entradas para la corrida oscilan entre 25 y 90 euros y las de la novillada entre 20 y 60 euros, mientras que los abonos van de 35 a 120 euros. En sol, la corrida tendrá precios de 20 a 60 euros y la novillada de 15 a 40 euros, con abonos de entre 30 y 80 euros. A ello se suman tarifas reducidas para jóvenes, jubilados, peñas y asociaciones taurinas, además de abonos para menores de 16 años por 35 euros en sombra y 30 euros en sol.

Presentación de los carteles de la Feria de Primavera de Mérida en el ayuntamiento, este miércoles. / El Periódico Extremadura

Capea

Junto a los dos festejos principales, Pereda ha anunciado una capea el 28 de marzo, con suelta de tres vaquillas, ambiente flamenco, DJ y gastronomía. La venta online comenzará el 12 de marzo en la web de Toros Pereda; la renovación de abonos y la venta de abonos nuevos y entradas sueltas arrancará el 16 de marzo, fecha en la que también abrirán las taquillas de la plaza y el teléfono de reservas 658 088 873 seguirá operativo en horario de taquilla. Será ahora el público quien termine de medir el alcance de una feria con la que la capital autonómica de Extremadura quiere dar músculo a San Albín: figuras del banderilleo, relevo joven y precios ajustados para intentar que abril vuelva a sonar a tarde grande.