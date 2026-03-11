La propuesta que podría cambiar el río Albarregas en Mérida: menos hormigón y más naturaleza

Ecologistas en Acción ha propuesto al Ayuntamiento de Mérida recuperar el ecosistema fluvial del río Albarregas como una oportunidad para mejorar la salud ambiental de la ciudad y reforzar su resiliencia frente al cambio climático.

En una nota, la organización ha defendido que la renaturalización urbana se ha convertido en un fenómeno “imparable” que está transformando el paisaje de las ciudades del siglo XXI, haciéndolas más habitables y resilientes ante fenómenos climáticos extremos.

Inundaciones

El colectivo ha recordado que ya trasladó esta propuesta al consistorio en 2023, convencido de que recuperar el carácter natural del río puede convertirse en una medida eficaz para reducir el impacto de inundaciones y mitigar los efectos del calentamiento global.

Según ha señalado, Mérida parte además con ventaja respecto a otras ciudades porque el entorno del Albarregas ya funciona como zona verde urbana. Por ello, gran parte del proyecto pasaría por retirar el hormigón del lecho del río y, cuando el desarrollo urbanístico cercano lo permita, suavizar las pendientes laterales.

El río Albarregas a su paso por Mérida, con el cauce canalizado en hormigón en el tramo urbano. / Ayuntamiento de Mérida

Con esta actuación, el agua en periodos de crecida no alcanzaría tanta velocidad ni capacidad destructiva en el tramo urbano del río.

Desde un punto de vista hidrológico y ecológico, Ecologistas en Acción considera que eliminar canalizaciones y devolver el río a su espacio natural de ribera es una medida eficaz para evitar daños humanos y materiales derivados de las inundaciones.

Salud ambiental

La organización cree que, con el apoyo de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, el ayuntamiento podría situar a Mérida entre las ciudades que apuestan por mejorar la salud ambiental de su entorno, con beneficios tanto para los espacios naturales como para vecinos y visitantes.

“Esperamos que el Ayuntamiento de Mérida reconsidere la ejecución de este proyecto de mejora ambiental como un nuevo paso hacia una ciudad más saludable y sostenible”, ha concluido la organización.