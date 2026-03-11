El Teatro Romano de Mérida pondrá banda sonora a la Semana Santa este sábado

La Hermandad del Calvario de Mérida celebrará el próximo sábado su certamen de bandas de Semana Santa en el Teatro Romano, una de las actividades organizadas con motivo del 125 aniversario de la cofradía.

El evento comenzará a partir de las 17.30 horas y reunirá a varias formaciones musicales vinculadas al mundo cofrade en un escenario singular como el teatro emeritense. La cita será de entrada gratuita, aunque la hermandad ha indicado que todo lo recaudado durante la actividad se destinará a fines sociales.

El certamen forma parte de la programación con la que la cofradía está celebrando sus 125 años de historia, una efeméride que pone en valor el papel de la hermandad en la evolución de la tradición cofrade en Mérida.

Bandas participantes

En el concierto participarán varias formaciones de la región y de fuera de ella. Entre ellas se encuentran la Banda de Cornetas y Tambores de la OJE de Mérida, la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Paz, la Banda de Cornetas y Tambores Virgen del Pilar de Villafranca de los Barros y la Agrupación Musical La Oliva de Mérida.

El cartel lo cerrará la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Triana, una de las formaciones más reconocidas dentro del panorama cofrade, cuya presencia aportará un destacado atractivo a la cita musical.

Con este certamen, la hermandad busca conmemorar sus 125 años de historia y reforzar el vínculo entre música y tradición cofrade en Mérida, además de impulsar una iniciativa con carácter solidario abierta al público.