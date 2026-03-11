Cofradía del Calvario
El Teatro Romano de Mérida pondrá banda sonora a la Semana Santa este sábado
La cita musical comenzará a las 17.30 horas y reunirá a varias formaciones cofrades en un acto solidario por el 125 aniversario de la hermandad
La Hermandad del Calvario de Mérida celebrará el próximo sábado su certamen de bandas de Semana Santa en el Teatro Romano, una de las actividades organizadas con motivo del 125 aniversario de la cofradía.
El evento comenzará a partir de las 17.30 horas y reunirá a varias formaciones musicales vinculadas al mundo cofrade en un escenario singular como el teatro emeritense. La cita será de entrada gratuita, aunque la hermandad ha indicado que todo lo recaudado durante la actividad se destinará a fines sociales.
El certamen forma parte de la programación con la que la cofradía está celebrando sus 125 años de historia, una efeméride que pone en valor el papel de la hermandad en la evolución de la tradición cofrade en Mérida.
Bandas participantes
En el concierto participarán varias formaciones de la región y de fuera de ella. Entre ellas se encuentran la Banda de Cornetas y Tambores de la OJE de Mérida, la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Paz, la Banda de Cornetas y Tambores Virgen del Pilar de Villafranca de los Barros y la Agrupación Musical La Oliva de Mérida.
El cartel lo cerrará la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Triana, una de las formaciones más reconocidas dentro del panorama cofrade, cuya presencia aportará un destacado atractivo a la cita musical.
Con este certamen, la hermandad busca conmemorar sus 125 años de historia y reforzar el vínculo entre música y tradición cofrade en Mérida, además de impulsar una iniciativa con carácter solidario abierta al público.
- El centro de Mérida gana un nuevo rincón para los amantes de la comida casera
- Mérida ofrece alojamiento y gastronomía a los seguidores del Atlético de Madrid y Real Sociedad que viajen a Sevilla
- Las tostadas de casi medio metro que están revolucionando los desayunos en Mérida
- La tabernera más antigua de la historia está en Mérida: la pieza romana que ha fascinado al sumiller de El Bulli
- Mérida recibe una inversión millonaria para modernizar su infraestructura ferroviaria
- Muere un hombre de 55 años en la plaza del Rastro de Mérida por causas naturales
- Mérida recupera su pulso gastronómico: aperturas y reaperturas revitalizan el centro de la ciudad
- Vivienda al alza en Mérida: más hipotecas, más demanda y más construcción