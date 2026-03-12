Incidencia vial
Un camión derrama grasas en la A-5 en Mérida y corta los carriles hacia Madrid
La Guardia Civil mantiene señalizada la zona mientras el tráfico se desvía por el carril de aceleración habilitado en el punto kilométrico 343
Un camión ha perdido parte de su carga de grasas en el punto kilométrico 343 de la A-5, a su paso por Mérida, lo que ha provocado incidencias en la circulación en sentido Madrid. Como consecuencia del vertido, los dos carriles de la autovía en ese sentido han quedado cortados para garantizar la seguridad de los conductores.
Carril de aceleración
Según ha informado la Guardia Civil, el tráfico está siendo desviado provisionalmente por el carril de aceleración existente en ese punto, lo que permite mantener la circulación aunque con posibles retenciones mientras se gestiona la incidencia.
Limpiar la calzada
La zona se encuentra debidamente señalizada, a la espera de que los servicios correspondientes procedan a retirar la carga y limpiar la calzada para restablecer la normalidad en la vía lo antes posible.
