Conciertos, actividades familiares y tradición: la Feria de Mérida 2026 ya tiene fechas, del 1 al 6 de septiembre

La Feria de Mérida de 2026 se celebrará del 1 al 6 de septiembre, después de que la Junta de Gobierno Local haya aprobado este jueves las fechas oficiales de una de las citas más esperadas del calendario festivo de la capital extremeña.

Con este acuerdo, el Ayuntamiento pone en marcha los trabajos de organización y planificación de una celebración que cada año reúne a miles de personas en torno a una programación dirigida a vecinos, vecinas y visitantes. La feria se mantendrá así en la tradicional primera semana de septiembre, una referencia consolidada desde hace décadas para la ciudadanía emeritense.

El consistorio considera que fijar la feria en estas fechas permite reforzar un modelo festivo plenamente arraigado y vinculado al patrimonio cultural y social de la ciudad. Durante seis días, Mérida volverá a convertirse en un espacio de convivencia, ocio y participación, con propuestas relacionadas con la música, la cultura popular, las actividades familiares y el ambiente característico de la Feria de Septiembre.

Tras la aprobación de las fechas, las distintas delegaciones municipales, coordinadas por la Delegación de Festejos, comenzarán el diseño y la elaboración del programa de actividades. El objetivo es configurar una feria diversa, participativa y pensada para todos los públicos.

Programación atractiva

La intención del Ayuntamiento es volver a ofrecer una programación atractiva que combine grandes conciertos y espectáculos con iniciativas dirigidas al público infantil, a los jóvenes y a las familias, además de mantener actividades tradicionales ligadas a la identidad festiva de Mérida.

Para ello, el Ayuntamiento trabajará de forma coordinada con colectivos ciudadanos, asociaciones y entidades culturales y empresariales, con la idea de seguir impulsando una feria abierta y participativa que refleje el carácter acogedor de la ciudad. El consistorio subraya además la importancia de la implicación del tejido social y económico local para consolidar una celebración que cada año gana peso en el calendario festivo de Extremadura.

El recinto ferial volverá a ser el principal punto de encuentro durante esos días, con casetas, atracciones, conciertos y otras actividades. A su vez, la programación cultural y musical se extenderá a otros espacios de la ciudad, con propuestas orientadas a acercar la feria a distintos barrios y favorecer la participación de toda la ciudadanía.

El Ayuntamiento destaca que la organización de la Feria de Mérida 2026 se abordará con antelación suficiente para garantizar una programación de calidad y una adecuada planificación de los recursos municipales, con especial atención a la seguridad, la movilidad, la limpieza y los servicios públicos durante los días de celebración.