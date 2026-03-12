No es el Juan Amodeo de siempre: Mérida recibe su giro más radical

Juan Amodeo actuará en Mérida el próximo sábado, a las 20.00 horas, en el Palacio de Congresos, en una cita que entra ya en su tramo final de venta. Las entradas están disponibles desde 18 euros en visibilidad reducida y por 20 euros en el resto de zonas, sin incluir gastos de comisión, y según la información facilitada ya solamente quedan las últimas localidades.

Cartel promocional del espectáculo "013" de Juan Amodeo. / El Periódico Extremadura

Ambiente de barrio

El espectáculo, titulado "013", no se presenta como una gira más, sino como una propuesta muy personal con la que el humorista sevillano quiere volver a su esencia. En el texto promocional, Amodeo explica que ha pasado por teatros llenos, platós y películas, pero que siempre sintió que era más él mismo en el ambiente de barrio, con sus amigos y lejos de filtros.

Algo distinto

Esa idea vertebra un show que el propio cómico define como una "sacudida": un regreso al niño que fue, más descarado, libre y valiente. "013" apuesta por un humor sin corrección, sin normas y sin artificios, con un tono más crudo, directo y emocional, en el que Amodeo quiere mostrarse "más barrio, más verdad y más Juan que Amodeo". El show gira, según su presentación, en torno a todo aquello que el cómico se ha callado y a lo que no cabe en un reel o en una versión superficial de sí mismo. La promesa al público es clara, una función en la que habrá risas, verdad y reconocimiento personal, hasta el punto de salir del Palacio de Congresos con la sensación de haber visto algo distinto y de haberse sentido, al menos por un rato, menos solo.