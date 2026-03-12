Cita con la comedia
No es el Juan Amodeo de siempre: Mérida recibe su giro más radical
El humorista sevillano actuará este sábado en el Palacio de Congresos con "013", un espectáculo que reivindica el barrio, la verdad y una forma de hacer comedia más cruda y directa
Juan Amodeo actuará en Mérida el próximo sábado, a las 20.00 horas, en el Palacio de Congresos, en una cita que entra ya en su tramo final de venta. Las entradas están disponibles desde 18 euros en visibilidad reducida y por 20 euros en el resto de zonas, sin incluir gastos de comisión, y según la información facilitada ya solamente quedan las últimas localidades.
Ambiente de barrio
El espectáculo, titulado "013", no se presenta como una gira más, sino como una propuesta muy personal con la que el humorista sevillano quiere volver a su esencia. En el texto promocional, Amodeo explica que ha pasado por teatros llenos, platós y películas, pero que siempre sintió que era más él mismo en el ambiente de barrio, con sus amigos y lejos de filtros.
Algo distinto
Esa idea vertebra un show que el propio cómico define como una "sacudida": un regreso al niño que fue, más descarado, libre y valiente. "013" apuesta por un humor sin corrección, sin normas y sin artificios, con un tono más crudo, directo y emocional, en el que Amodeo quiere mostrarse "más barrio, más verdad y más Juan que Amodeo". El show gira, según su presentación, en torno a todo aquello que el cómico se ha callado y a lo que no cabe en un reel o en una versión superficial de sí mismo. La promesa al público es clara, una función en la que habrá risas, verdad y reconocimiento personal, hasta el punto de salir del Palacio de Congresos con la sensación de haber visto algo distinto y de haberse sentido, al menos por un rato, menos solo.
- Las legiones irrumpen en Mérida: un desfile de antorchas cruzará el Puente Romano
- Tiene 21 años y abre en Mérida una tienda con catas de vino e ibéricos
- El centro de Mérida gana un nuevo rincón para los amantes de la comida casera
- Mérida ofrece alojamiento y gastronomía a los seguidores del Atlético de Madrid y Real Sociedad que viajen a Sevilla
- Las tostadas de casi medio metro que están revolucionando los desayunos en Mérida
- La tabernera más antigua de la historia está en Mérida: la pieza romana que ha fascinado al sumiller de El Bulli
- Mérida recibe una inversión millonaria para modernizar su infraestructura ferroviaria
- Muere un hombre de 55 años en la plaza del Rastro de Mérida por causas naturales