Charla para prevenir conductas de riesgo

Lucas, el perro policía que dejó boquiabiertos a los alumnos de un instituto de Mérida al detectar droga

La Unidad Canina de la Policía Local, con el agente Carlos Manzano y el perro Lucas, demostró su labor de detección de drogas en el IES Santa Eulalia, junto a AFAVAL, para concienciar sobre la prevención y seguridad

El perro policía Lucas demuestra su capacidad para detectar droga ante decenas de alumnos en el patio del IES Santa Eulalia de Mérida.

El perro policía Lucas demuestra su capacidad para detectar droga ante decenas de alumnos en el patio del IES Santa Eulalia de Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

La Unidad Canina de la Policía Local participó ayer en el IES Santa Eulalia en una jornada sobre prevención de drogodependencias organizada junto a la asociación AFAVAL. La actividad permitió acercar al alumnado la labor policial en materia de prevención y seguridad, además de explicar los riesgos asociados al consumo de drogas.

El agente de la Policía Local Carlos Manzano imparte una charla sobre prevención de drogodependencias en el IES Santa Eulalia.

El agente de la Policía Local Carlos Manzano imparte una charla sobre prevención de drogodependencias en el IES Santa Eulalia. / Ayuntamiento de Mérida

Exhibición práctica del trabajo

Durante el encuentro, los estudiantes pudieron asistir a una exhibición práctica del trabajo que realiza esta unidad especializada, integrada por el agente de la Policía Local Carlos Manzano y el perro Lucas. El binomio mostró cómo se desarrollan las tareas de detección que llevan a cabo habitualmente en controles de alcoholemia y drogas, una labor clave para reforzar la seguridad vial y prevenir conductas de riesgo.

El perro policía Lucas demuestra su capacidad para detectar droga ante decenas de alumnos en el patio del IES Santa Eulalia de Mérida.

El perro policía Lucas demuestra su capacidad para detectar droga ante decenas de alumnos en el patio del IES Santa Eulalia de Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

Componente didáctico

Las unidades caninas se han convertido en un recurso esencial para los cuerpos policiales, ya que los perros poseen una capacidad olfativa muy superior a la humana que permite localizar sustancias de forma rápida y eficaz. Este tipo de demostraciones, además de tener un componente didáctico, ayudan a concienciar a los jóvenes sobre la importancia de la prevención y el papel que desempeñan estos equipos en la protección de la ciudadanía.

Los alumnos observan cómo Lucas localiza droga en uno de los ejercicios de la Unidad Canina de la Policía Local de Mérida.

Los alumnos observan cómo Lucas localiza droga en uno de los ejercicios de la Unidad Canina de la Policía Local de Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

