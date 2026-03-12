Charla para prevenir conductas de riesgo
Lucas, el perro policía que dejó boquiabiertos a los alumnos de un instituto de Mérida al detectar droga
La Unidad Canina de la Policía Local, con el agente Carlos Manzano y el perro Lucas, demostró su labor de detección de drogas en el IES Santa Eulalia, junto a AFAVAL, para concienciar sobre la prevención y seguridad
La Unidad Canina de la Policía Local participó ayer en el IES Santa Eulalia en una jornada sobre prevención de drogodependencias organizada junto a la asociación AFAVAL. La actividad permitió acercar al alumnado la labor policial en materia de prevención y seguridad, además de explicar los riesgos asociados al consumo de drogas.
Exhibición práctica del trabajo
Durante el encuentro, los estudiantes pudieron asistir a una exhibición práctica del trabajo que realiza esta unidad especializada, integrada por el agente de la Policía Local Carlos Manzano y el perro Lucas. El binomio mostró cómo se desarrollan las tareas de detección que llevan a cabo habitualmente en controles de alcoholemia y drogas, una labor clave para reforzar la seguridad vial y prevenir conductas de riesgo.
Componente didáctico
Las unidades caninas se han convertido en un recurso esencial para los cuerpos policiales, ya que los perros poseen una capacidad olfativa muy superior a la humana que permite localizar sustancias de forma rápida y eficaz. Este tipo de demostraciones, además de tener un componente didáctico, ayudan a concienciar a los jóvenes sobre la importancia de la prevención y el papel que desempeñan estos equipos en la protección de la ciudadanía.
