Por Mérida abre el debate sobre el mapa del tren en Extremadura y el papel de la capital

El Grupo Municipal Por Mérida ha registrado una moción para su debate en el pleno del ayuntamiento en la que propone que la capital autonómica sea reconocida como principal nudo ferroviario de Extremadura. La iniciativa plantea reorganizar la planificación ferroviaria regional situando a Mérida como eje central de la red.

Una propuesta para redefinir el modelo ferroviario

El grupo municipal defiende que el actual diseño ferroviario responde a una lógica internacional concebida hace décadas para conectar Madrid con Lisboa a través del denominado Corredor Sudoeste Ibérico, un planteamiento que, a su juicio, no se ajusta plenamente a las necesidades actuales de movilidad interna de Extremadura.

Según recoge la moción, la línea de alta velocidad Madrid–Badajoz se configuró dentro de ese corredor internacional, pero en la práctica finaliza en la capital pacense sin continuidad efectiva hacia Portugal. Esta situación, sostienen desde POR Mérida, convierte a Badajoz en un "fondo de saco operativo" que limita la eficiencia global de la infraestructura.

No obstante, el grupo municipal subraya que su propuesta "no pretende atacar a Badajoz ni menospreciar su potencial", sino integrar plenamente a la ciudad dentro de un modelo ferroviario más eficiente para toda la comunidad autónoma.

Mérida como "hub" ferroviario regional

La iniciativa plantea consolidar a Mérida como "hub ferroviario regional", aprovechando su posición geográfica como punto de convergencia de varios ejes estratégicos de transporte.

En concreto, la moción destaca tres corredores principales que confluyen en la capital extremeña: el eje norte-sur (Cáceres–Mérida–Zafra–Sevilla/Huelva), el eje este-oeste (Madrid–Cáceres–Mérida–Badajoz) y la conexión hacia Castilla-La Mancha y el Levante (Mérida–Don Benito–Puertollano–Valencia).

Un tren de Renfe circula por una de las líneas ferroviarias que atraviesan la capital extremeña. / Alberto Manzano

Desde Por Mérida consideran que esta estructura permitiría articular el transporte regional mediante un sistema en "estrella", con la ciudad como nodo central. A su juicio, este modelo favorecería la cohesión territorial, optimizaría las inversiones públicas en infraestructuras y generaría un efecto multiplicador sobre el desarrollo socioeconómico de la región.

Además, el grupo municipal señala que la estación de Mérida registra la mayor afluencia de pasajeros de Extremadura, un dato que, sostienen, refuerza su idoneidad para desempeñar ese papel dentro de la red ferroviaria regional.

Los acuerdos que plantea la moción

Entre los acuerdos incluidos en la propuesta, el grupo municipal solicita que el Ayuntamiento de Mérida declare formalmente su voluntad política de que la ciudad sea reconocida y planificada como principal nudo ferroviario de Extremadura.

Asimismo, insta al Gobierno de España, al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a ADIF, a Renfe y a los grupos políticos de la Asamblea de Extremadura a replantear la denominación y concepción de la línea de alta velocidad para que deje de plantearse como Madrid–Badajoz y pase a configurarse como Madrid–Mérida.

Según defiende la formación, situar a Mérida como destino principal del corredor permitiría evitar que Badajoz funcione como final de línea sin continuidad, integrando su conexión dentro de una red más amplia y estructurada.

Un tren de Media Distancia de Renfe detenido en la estación ferroviaria de Mérida. / Alberto Manzano

La moción también pide a la Junta de Extremadura que defienda activamente este planteamiento ante el Estado y que alinee la planificación ferroviaria con los objetivos de cohesión territorial y equilibrio entre comarcas.

Por último, la iniciativa propone trasladar los acuerdos a las administraciones competentes y a los distintos grupos parlamentarios.

Desde Por Mérida apelan a la unidad institucional para impulsar una red ferroviaria "moderna, lógica y orientada al servicio de la ciudadanía extremeña".