En el centro de la capital extremeña
Un sábado para apoyar al comercio local de Mérida con música, marionetas y talleres
Las propuestas arrancarán al mediodía e incluirán animación, espectáculos y actividades
El Ayuntamiento de Mérida impulsará este sábado, 14 de septiembre, una jornada de actividades de dinamización del comercio local con propuestas dirigidas a todos los públicos y pensadas para llenar de ambiente las calles del centro de la ciudad. La iniciativa forma parte de la campaña 'Apoyo al Comercio Local', incluida en el Plan Director de Comercio, con el que el consistorio busca seguir respaldando a un sector que considera clave para el desarrollo económico y social.
Establecimientos de proximidad
La edil de Comercio, Laura Iglesias, ha presentado la campaña y ha explicado que el fin es generar un ambiente atractivo en el centro para que vecinos y visitantes disfruten de la ciudad mientras consumen en los establecimientos de proximidad. El programa de actividades arrancará a las 12.30 horas en la Puerta de la Villa con animación musical a cargo de Macanpop. Posteriormente, a las 13.00, la plaza de España acogerá un espectáculo infantil de marionetas.
Danza juvenil
Por la tarde continuarán las propuestas con talleres infantiles a las 16.30 horas en la calle San Francisco, y un taller juvenil de danza a las 18.00 horas en la Puerta de la Villa. Iglesias ha destacado que el comercio local es una "pieza esencial" en la economía y en la vida social de la ciudad, ya que ofrece ventajas como la cercanía, el trato personalizado y el asesoramiento al cliente. Además, ha señalado que comprar en el comercio de proximidad supone apostar por el empleo, por la ciudad y por mantener vivas las calles de la capital regional. Por último, la delegada ha animado tanto a la ciudadanía como a quienes visiten la capital extremeña este sábado a participar en las actividades y apoyar al comercio local.
- Tiene 21 años y abre en Mérida una tienda con catas de vino e ibéricos
- Las legiones irrumpen en Mérida: un desfile de antorchas cruzará el Puente Romano
- La propuesta que podría cambiar el río Albarregas en Mérida: menos hormigón y más naturaleza
- Mérida ofrece alojamiento y gastronomía a los seguidores del Atlético de Madrid y Real Sociedad que viajen a Sevilla
- La tabernera más antigua de la historia está en Mérida: la pieza romana que ha fascinado al sumiller de El Bulli
- Mérida recibe una inversión millonaria para modernizar su infraestructura ferroviaria
- Muere un hombre de 55 años en la plaza del Rastro de Mérida por causas naturales
- Mérida recupera su pulso gastronómico: aperturas y reaperturas revitalizan el centro de la ciudad