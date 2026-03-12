Un sábado para apoyar al comercio local de Mérida con música, marionetas y talleres

El Ayuntamiento de Mérida impulsará este sábado, 14 de septiembre, una jornada de actividades de dinamización del comercio local con propuestas dirigidas a todos los públicos y pensadas para llenar de ambiente las calles del centro de la ciudad. La iniciativa forma parte de la campaña 'Apoyo al Comercio Local', incluida en el Plan Director de Comercio, con el que el consistorio busca seguir respaldando a un sector que considera clave para el desarrollo económico y social.

Establecimientos de proximidad

La edil de Comercio, Laura Iglesias, ha presentado la campaña y ha explicado que el fin es generar un ambiente atractivo en el centro para que vecinos y visitantes disfruten de la ciudad mientras consumen en los establecimientos de proximidad. El programa de actividades arrancará a las 12.30 horas en la Puerta de la Villa con animación musical a cargo de Macanpop. Posteriormente, a las 13.00, la plaza de España acogerá un espectáculo infantil de marionetas.

Una mujer cargada con bolsas tras realizar compras. / El Periódico Extremadura

Danza juvenil

Por la tarde continuarán las propuestas con talleres infantiles a las 16.30 horas en la calle San Francisco, y un taller juvenil de danza a las 18.00 horas en la Puerta de la Villa. Iglesias ha destacado que el comercio local es una "pieza esencial" en la economía y en la vida social de la ciudad, ya que ofrece ventajas como la cercanía, el trato personalizado y el asesoramiento al cliente. Además, ha señalado que comprar en el comercio de proximidad supone apostar por el empleo, por la ciudad y por mantener vivas las calles de la capital regional. Por último, la delegada ha animado tanto a la ciudadanía como a quienes visiten la capital extremeña este sábado a participar en las actividades y apoyar al comercio local.