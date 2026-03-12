Siloé alarga su paso por Mérida y actuará también el 18 de junio en el Teatro Romano

El grupo vallisoletano Siloé ofrecerá finalmente dos conciertos en el Teatro Romano de Mérida dentro del Stone&Music Festival. La organización ha anunciado una segunda fecha, el 18 de junio, tras agotarse todas las entradas para la actuación prevista inicialmente el día 19.

Segunda fecha

La banda Siloé actuará también el 18 de junio en el Teatro Romano de Mérida dentro del Stone&Music Festival, después de que el público agotara las entradas para el concierto anunciado inicialmente el día 19.

La organización del festival ha decidido añadir esta segunda actuación ante la elevada demanda. Según ha explicado Carlos Lobo, director del certamen, "esta segunda fecha responde a la gran acogida que la banda ha tenido por parte del público, que no quiere perderse la oportunidad de verlos actuar en un recinto con más de 2.000 años de historia y Patrimonio de la Humanidad". Las dos actuaciones en Mérida serán además las únicas que Siloé ofrecerá en Extremadura durante este año, dentro de su actual gira.

Entradas a la venta desde el 13 de marzo

Las entradas para este nuevo concierto se pondrán a la venta mañana viernes 13 de marzo a las 10.00 horas a través del portal oficial del festival, eventsentradas.com.

La organización recuerda que es importante adquirir las localidades únicamente en los canales oficiales de venta, con el objetivo de evitar incidencias o problemas relacionados con la reventa.

La gira del décimo aniversario

Siloé atraviesa uno de los momentos más destacados de su trayectoria dentro del panorama musical español. El trío vallisoletano, formado por Fito Robles, Xavi Road y Jaco Betanzos, se encuentra actualmente inmerso en su Campo Grande Tour, con el que está recorriendo distintos escenarios del país.

La gira coincide además con el décimo aniversario de la banda, que en este 2026 ha publicado tres nuevos temas: "Quédate Esta Noche", "Amor Infinito" y "Regu".

Cartel

El anuncio del segundo concierto de Siloé se suma al cartel ya confirmado para la undécima edición del STONE&MUSIC Festival, que volverá a celebrarse en el Teatro Romano de Mérida.

Hasta el momento, el festival ha anunciado las actuaciones de HAUSER (5 de junio), Sergio Dalma (6 de junio), José Mercé (7 de junio), Malú (12 de junio), Pablo López (13 de junio), Antoñito Molina (20 de junio), Pablo Alborán (21 de junio) y Ana Torroja (27 de junio). Las entradas para estos conciertos también están disponibles a través de la web oficial del festival.