Televisión digital
El 4G y el 5G complican la señal de TDT en algunos hogares de Mérida
Los vecinos de la capital extremeña pueden solicitar asistencia técnica sin coste si detectan problemas en la señal de televisión después de la activación de nuevas bandas móviles
La ciudadanía de Mérida dispone ya de un servicio gratuito de asistencia técnica para resolver posibles incidencias en la recepción de la TDT derivadas de la activación de los servicios móviles 4G y 5G en las bandas de 700 y 800 MHz.
Qué ha cambiado en Mérida
El Ayuntamiento de Mérida ha informado de que, tras la puesta en marcha de los servicios 4G y 5G en las bandas de 700 y 800 MHz, algunos domicilios de la ciudad podrían experimentar alteraciones en la recepción de la señal de la TDT.
Para dar respuesta a esas incidencias, los operadores móviles han habilitado un servicio gratuito de atención y asistencia técnica dirigido a los vecinos y vecinas que detecten problemas en sus canales de televisión. El objetivo es que la ciudadanía pueda seguir accediendo con normalidad a la televisión digital terrestre pese a los cambios técnicos asociados al despliegue de las nuevas frecuencias.
Asistencia técnica sin coste
Según ha trasladado el consistorio emeritense, las personas que noten fallos en la recepción podrán solicitar una revisión de su instalación. En esos casos, un técnico cualificado se desplazará al domicilio para restablecer la señal sin coste para el usuario.
Se trata de una medida ligada al proceso de adaptación del espectro radioeléctrico, ya que parte de las frecuencias que antes se utilizaban para la televisión se destinan ahora a reforzar las comunicaciones móviles. Ese cambio, aunque permite mejorar la conectividad, puede generar interferencias puntuales en algunos edificios o viviendas.
Más cobertura móvil y nuevos servicios
El Ayuntamiento recuerda que las bandas de frecuencia de 700 y 800 MHz, utilizadas anteriormente por la TDT, permiten mejorar de forma significativa la cobertura de las comunicaciones móviles, especialmente en interiores. También amplían el alcance del servicio y favorecen una mayor velocidad de conexión a internet.
A ello se suma la posibilidad de impulsar nuevos servicios digitales vinculados al consumo audiovisual, como contenidos de vídeo y música bajo demanda, en un contexto en el que la conectividad gana peso también en los hogares extremeños.
Teléfono y web para comunicar incidencias
La atención a la ciudadanía se presta a través de la entidad encargada de gestionar estas incidencias. Las personas afectadas pueden dirigirse al teléfono gratuito 900 833 999 o consultar información a través de la web llega700.es.
Desde el Ayuntamiento de Mérida se recomienda contactar con estos canales habilitados en caso de que se produzca cualquier alteración en la señal de televisión coincidiendo con la activación de las nuevas bandas móviles.
