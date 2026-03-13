Policía Nacional
Detenido en Mérida un prófugo sobre el que pesaban seis órdenes de ingreso en prisión de varios juzgados
El arrestado, conocido por su peligrosidad y violencia al evitar la acción policial, fue interceptado tras intentar huir de los agentes
Agentes de Policía Nacional han detenido en Mérida a un hombre de 46 años, que cuenta con 53 detenciones anteriores, y con seis órdenes de ingreso en prisión emitidas por juzgados de diversos puntos del país.
Este hombre fue localizado el pasado martes, 10 de marzo, en la zona de 'La Güina', cuando agentes de Policía Nacional, observaron a un varón, "de sobra conocido" por ellos que al percatarse de la presencia policial huyó del lugar a la carrera y se refugió en un inmueble cercano.
Ante esta situación, los agentes iniciaron su persecución y solicitaron más dotaciones policiales con el objetivo de perimetrar la zona con un cordón de seguridad, ya que a este hombre le constaban 6 órdenes vigentes para ingreso en prisión, emitidas por distintas Autoridades Judiciales a nivel nacional, tras lo que fue detenido en el interior del domicilio en el que se había refugiado.
El detenido, es un varón de 46 años, "conocido por su peligrosidad y violencia a la hora de evitar posibles acciones policiales", que cuenta con 53 detenciones previas y ha ingresado en prisión.
