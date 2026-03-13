Una noche, miles de corredores y un desafío brutal: regresan las Millas Romanas

El Parador de Mérida acogió este pasado jueves la presentación de la 27 edición de las LXVII Millas Romanas, una de las pruebas de ultrafondo más emblemáticas del calendario deportivo nacional, que se celebrará los días 20 y 21 de marzo en Mérida, con el respaldo de la Junta de Extremadura.

En la rueda de prensa participaron el director general de Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, Santiago Amaro; el organizador y presidente del Club Deportivo Caminos Romanos, José Luis Rodríguez; y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Mérida, Antonio Marín, junto a representantes del Club Deportivo Caminos Romanos y de las instituciones colaboradoras que hacen posible la celebración de esta cita deportiva consolidada en la región.

Representantes institucionales, organizadores y colaboradores posaron ayer en la presentación de la XXVII edición de las LXVII Millas Romanas, celebrada en el Parador de Mérida. / Junta de Extremadura

Durante el acto se dieron a conocer los detalles de una nueva edición de esta prueba de resistencia, que volverá a reunir a miles de deportistas en un recorrido que combina deporte, historia y naturaleza.

Santiago Amaro, director general de Jóvenes y Deportes, destacó el compromiso con este evento, que forma parte del Circuito Junta de Extremadura-Diversidad Natural, una iniciativa impulsada por el gobierno regional para promover la actividad física en entornos naturales y poner en valor el patrimonio paisajístico y cultural de la comunidad autónoma.

Dinamización del territorio

Asimismo, Amaro señaló que la prueba cuenta con el respaldo de la administración autonómica a través de la orden de ayudas a eventos deportivos de especial interés, una línea de apoyo destinada a impulsar competiciones que contribuyen a la promoción del deporte, la dinamización del territorio y la proyección de Extremadura como destino para la celebración de grandes eventos.

El director general subrayó que "las Millas Romanas representan un ejemplo destacado de cómo el deporte puede convertirse también en una herramienta de promoción turística, cohesión social y proyección de la región".

La prueba, organizada por la Asociación Deportiva Club Deportivo Caminos Romanos, es una de las competiciones de ultrafondo más veteranas de España y discurre por antiguos caminos históricos del entorno de Mérida, muchos de ellos de origen romano.

La edición de 2026 contará con aproximadamente 2.200 participantes, distribuidos en distintas modalidades: 600 en la prueba de 100 kilómetros Resistencia, 300 en la prueba de 100 kilómetros Pro, 1.100 en la modalidad de 30 Millas (42 kilómetros) y 200 plazas reservadas para socios y asociaciones.

Acueducto de los Milagros

La salida principal tendrá lugar en el Acueducto de los Milagros, uno de los enclaves patrimoniales más representativos de la ciudad, desde donde los corredores iniciarán un recorrido nocturno por caminos históricos del entorno emeritense.

Además, la organización anunció que la prueba podrá seguirse en directo a través de streaming en el canal oficial de YouTube de las Millas Romanas, permitiendo que aficionados y seguidores puedan vivir el desarrollo de la carrera desde cualquier lugar.

Desde el Ejecutivo extremeño se quiso reconocer también el trabajo de la organización, de las instituciones colaboradoras, del voluntariado y de todas las personas implicadas en la puesta en marcha de una prueba que, año tras año, contribuye a posicionar a la comunidad autónoma como un referente para la celebración de grandes eventos deportivos en plena naturaleza. Las Millas Romanas continúan consolidándose como una cita imprescindible para los amantes del ultrafondo y como un ejemplo del potencial que tiene el deporte para generar actividad, convivencia y promoción territorial en la región.