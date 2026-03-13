La Semana Santa de Mérida 2026 recupera recorridos históricos y refuerza su paso por enclaves monumentales

La Semana Santa de Mérida 2026, que se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril, afronta una edición con cambios en varios itinerarios y ajustes organizativos que buscan reforzar la relación entre las procesiones y el patrimonio monumental de la ciudad.

Más presencia del patrimonio en los recorridos

La Junta de Cofradías de Mérida plantea para 2026 una Semana Santa con novedades en distintos recorridos procesionales y con un objetivo claro: acentuar una de las señas de identidad de la celebración emeritense, su diálogo con los espacios monumentales de la ciudad.

No es un rasgo menor. La cita está reconocida como Fiesta de Interés Turístico Internacional y el propio Ayuntamiento subraya que buena parte de su singularidad reside en el paso de las hermandades por enclaves como el Arco de Trajano, el Puente Romano, la Alcazaba árabe o el Templo de Diana.

Dentro de ese planteamiento, uno de los cambios más destacados llegará el Lunes Santo con la Cofradía Infantil. Según la información difundida por la organización, la procesión recuperará parte de su itinerario histórico y volverá a pasar por la plaza de Santo Domingo y la calle Los Maestros para dirigirse hasta el entorno del Templo de Diana.

Desde ese punto, la cofradía continuará por el trazado habitual de los últimos años, aunque lo hará en sentido inverso. La imagen de los cofrades más jóvenes atravesando uno de los escenarios más reconocibles de la Mérida romana volverá así a ganar protagonismo en una jornada especialmente seguida por las familias emeritenses.

Santa Eulalia estrena una salida inédita

Otra de las principales novedades afectará a las hermandades con sede en la Basílica de Santa Eulalia. Esta Semana Santa realizarán su salida desde una carpa instalada en el jardín situado junto al acceso a la cripta y atravesarán la reja lateral que comunica con la plaza.

Desde allí se encaminarán hacia el Hornito de Santa Eulalia, junto al humilladero, en una salida inédita para estas corporaciones. La modificación no solo altera el punto de arranque de la estación de penitencia, sino que desplaza uno de los momentos más esperados por los cofrades, las primeras levantás, a uno de los espacios más simbólicos del mundo eulaliense.

Ese giro encaja además con el carácter de la Semana Santa emeritense, muy vinculada al valor patrimonial y religioso de su casco histórico, una característica que el Ayuntamiento destaca en su agenda oficial de 2026.

Regresos y estrenos pendientes en Martes Santo

El Martes Santo también dejará cambios. La Cofradía del Calvario recuperará su recorrido habitual tras la modificación excepcional del pasado año, motivada por la conmemoración de su 125 aniversario fundacional. Con ello, la hermandad volverá a transitar por escenas ya reconocibles para los cofrades emeritenses.

Ese mismo día habrá novedades en la barriada de San Juan. La Hermandad de las Lágrimas saldrá desde la parte alta de la avenida Felipe VI para incorporarse de forma directa al parque de la Ermita de la Antigua, según el recorrido avanzado por la organización.

Junto a ello, las cofradías de Tres Caídas y Nuestro Padre Jesús Nazareno afrontan esta edición con la expectativa de poder completar por fin los itinerarios aprobados en los últimos años, después de que la lluvia obligara a suspender sus estaciones de penitencia en las dos últimas ediciones.

En el caso de Tres Caídas, el nuevo trazado prevé que en el regreso la procesión alcance la plaza de la Asamblea de Extremadura y la calle Morerías, ampliando su presencia en una de las zonas con mayor carga histórica de la ciudad. Por su parte, el Nazareno mantiene su apuesta por reforzar el paso por el entorno del Templo de Diana tras el encuentro tradicional de la Puerta de la Villa.

Cambios en el Vía Crucis y reparto de programas

Las novedades no se limitan a los recorridos. También habrá cambios en la organización del Vía Crucis de la madrugada del Viernes al Sábado Santo, uno de los actos más emblemáticos de la Semana Santa local y uno de los que mejor reflejan la unión entre fe y patrimonio en el recinto del Anfiteatro Romano. El Ayuntamiento sitúa precisamente este acto como uno de los grandes referentes de la celebración emeritense.

Para facilitar el acceso del público, la recogida de entradas gratuitas para las gradas se realizará a las 00.00 horas del Viernes Santo en la puerta del Teatro Romano, en sustitución del sistema anterior, que se desarrollaba durante la mañana. En cuanto a las entradas para las sillas situadas en la arena del anfiteatro, reservadas para las personas que acompañan al Cristo durante la procesión, se repartirán a las 23.30 horas en la Concatedral de Santa María la Mayor, antes del inicio del traslado.

Además, los programas de mano comenzarán a repartirse desde el lunes 16 de marzo en las hermandades y cofradías de la ciudad. A partir del lunes 23 de marzo también podrán recogerse en la puerta del Ayuntamiento, de 9.00 a 14.00 horas, y desde el martes 24 de marzo en la sede de la Junta de Cofradías, con horarios de tarde entre semana y turnos de mañana y tarde los fines de semana.

La web oficial de la Semana Santa de la capital extremeña mantiene ya disponible la descarga del programa de actos y cultos de 2026 en formato PDF.

Una identidad propia en Extremadura

Con estos cambios, Mérida insiste en un modelo de Semana Santa que la distingue dentro y fuera de Extremadura: procesiones que no solo atraviesan calles y plazas, sino que se insertan en un escenario patrimonial de primer orden.

Para el lector extremeño, esa singularidad explica buena parte del atractivo de una celebración que cada año combina tradición cofrade, proyección turística y una imagen muy reconocible de la capital autonómica. En 2026, la ciudad volverá a apoyarse en esa fórmula, con más presencia de recorridos históricos, ajustes logísticos y una puesta en valor aún más marcada de sus entornos monumentales.