El final de una era
Telefónica empieza a vaciar su histórica central de Mérida junto al Arco de Trajano tras vender el edificio para un hotel
Su cambio de uso marca un giro para un inmueble muy ligado a la memoria reciente de la ciudad
Telefónica ha comenzado en los últimos días a retirar equipamiento de su histórico edificio de Mérida, situado junto al Arco de Trajano, en un movimiento que simboliza el principio del fin de una etapa para uno de los inmuebles más reconocibles del centro de la ciudad. El traslado se está realizando a otros espacios emeritenses sin que se vean afectados los trabajadores de la compañía multinacional española de telecomunicaciones.
Pago los Balancines
El inmueble, vendido por la empresa y destinado a convertirse en un hotel, encara así una nueva vida después de décadas ligado a las telecomunicaciones en la capital extremeña. El proyecto, impulsado por los propietarios de la bodega Pago los Balancines, está cada vez más cerca de convertirse en una realidad.
Chicas del cable
Más allá de la operación inmobiliaria, el edificio tiene un fuerte valor simbólico en la capital regional. Construido en 1970, según el Catastro, cuenta con tres plantas, 1.352 metros cuadrados construidos y cerca de 1.000 útiles. Durante años fue un centro de referencia y llegó a albergar a más de un centenar de telefonistas, las recordadas "chicas del cable". Por eso, el vaciado que ahora comienza no es solo un proceso técnico. Supone también el cierre de una larga etapa para un inmueble muy vinculado a la historia reciente de la ciudad, que se prepara ya para reinventarse en pleno entorno monumental.
