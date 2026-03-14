Abrió hace unos días en el centro
Para desayunar fuerte o improvisar un buen tapeo, nuevo bar en Mérida llamado El Rancho
La carta combina tostas originales, raciones tradicionales y una amplia variedad de tortillas
El bar El Rancho es una de las últimas incorporaciones a la oferta de bares y restaurantes de la Puerta de la Villa de la capital extremeña, donde ha abierto sus puertas hace algunos días con una propuesta pensada para cualquier momento del día. El establecimiento, especializado en tortillas, raciones y tostas, está dirigido por Juan Francisco Rando, que apuesta por una carta variada y con precios populares para que el público pueda disfrutar tanto del desayuno como de la comida o la cena.
Tradición gastronómica
Rando admite que la Puerta de la Villa y la Rambla Mártir Santa Eulalia son "una zona con mucho movimiento y tradición gastronómica", lo que convierte este enclave en un lugar idóneo para un negocio de estas características. En la carta conviven sabores tradicionales con combinaciones más llamativas. Entre las tostas destacan propuestas como la de presa ibérica con aguacate y pimiento del piquillo, la de solomillo con mojo picón, la de melva con ali-oli y verduras o la de rulo de cabra con almendras, además de otras como la de carrillera ibérica con aguacate o la dulce pera con miel y queso brie.
Torreznos de Soria
La propuesta se completa con tapas y raciones clásicas, una gran variedad de tortillas (diferentes especialidades más allá de la clásica) y platos como croquetas de jamón, torreznos de Soria, carrilleras en salsa con patatas, solomillo al queso o gambones en tempura negra con ali-oli. A ello se suman cañas a un euro y aperitivos con cada consumición, una buena fórmula que busca atraer tanto al público de paso como a quienes frecuentan este céntrico espacio de la capital extremeña.
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