Down Mérida convierte marzo en un mes para visibilizar la inclusión

La Asociación Down Mérida ha puesto en marcha durante este mes de marzo un amplio programa de actividades con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, que se conmemora el próximo día 21. La iniciativa busca sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la inclusión y dar visibilidad a las capacidades de las personas con síndrome de Down.

La entidad ha desarrollado acciones de sensibilización en varios centros educativos de Mérida y su comarca, entre ellos el IES Albarregas, el CEIP Santa Eulalia, el CEIP Giner de los Ríos, el CEIP San José y el colegio Salesiano María Auxiliadora. En estos espacios se han llevado a cabo charlas, programas de radio educativa, escape rooms y gymkanas para romper mitos y estereotipos.

El acto central, el 28 de marzo

Uno de los momentos más destacados será la II Carrera Solidaria de Down Mérida, prevista en el parque de las Siete Sillas. La prueba contará con modalidades adaptadas a distintas edades y niveles, además de un recorrido accesible para favorecer la participación de cualquier persona en una jornada de deporte, convivencia y solidaridad.

La asociación ha señalado que esta cita, en la que colaboran empresas extremeñas, servirá también para recaudar fondos destinados a sus programas y proyectos. La jornada incluirá además actividades para niños, música, animación, comida, sorteos y un punto informativo para dar a conocer de cerca el trabajo que realiza la entidad. Down Mérida, que trabaja desde hace años por la inclusión social, presta apoyo actualmente a más de 130 personas con síndrome de Down y otras discapacidades, además de a sus familias. La asociación también se ha sumado a la campaña de Down España #NoSoyYoEresTú, centrada en denunciar los prejuicios sociales como una de las grandes barreras para la inclusión plena.