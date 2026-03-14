En El Prado
Explosiones de cristales y mucho humo en el incendio de un bajo en Mérida
El fuego obligó a desalojar a varios vecinos de Residencial Guadiana ante el riesgo de una posible explosión de gas
Un incendio declarado este pasado viernes, sobre las 17.25 horas, en un bajo del número 2 de la calle Luis de Bernardi, en Residencial Guadiana, obligó a desalojar de forma preventiva a varios vecinos de la urbanización ante el riesgo de una posible explosión de gas. El fuego, que generó una intensa columna de humo, llamas visibles y explosiones de cristales, causó momentos de inquietud entre los residentes de esta zona de Mérida, junto al Ifeme y el entorno de la barriada de El Prado.
Servicios de Emergencia
Según el relato de vecinos a El Periódico Extremadura, la vivienda afectada se encontraba vacía en el momento del suceso, ya que sus ocupantes estaban fuera, una circunstancia que evitó daños personales. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron en pocos minutos varias dotaciones de bomberos, efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional, además de una ambulancia del 112, aunque finalmente no fue necesario atender a ninguna persona. Parte de la urbanización tuvo que abandonar sus casas hasta que la situación quedó totalmente controlada y pudieron regresar con normalidad.
Cortocircuito
Las tareas de extinción se prolongaron durante cerca de una hora y, aunque el incendio provocó una gran alarma entre los vecinos de esta zona de la capital extremeña, solo hubo que lamentar daños materiales. A falta de confirmación oficial sobre el origen del fuego, las primeras hipótesis apuntan a que pudo deberse a un cortocircuito. El episodio dejó un considerable susto entre los residentes, pero terminó sin heridos y con la situación restablecida.
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