La Isla y el Puente Romano llevan a Mérida al corazón de la Roma militar este fin de semana

La zona de La Isla, junto al Puente Romano de Mérida, se transforma este fin de semana en un campamento militar de invierno que devuelve a la ciudad el pulso de su pasado. Entre tiendas, estandartes y recreaciones históricas, las asociaciones recreacionistas emeritenses convierten uno de los enclaves más simbólicos de la capital extremeña en un escenario lleno de vida, evocación y espectáculo.

Los romanos toman la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

Los romanos toman la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

Ritual y Danza de los Salios

La cita más visual llegará hoy sábado a las 20.00 horas, cuando las antorchas crucen el Puente Romano en un desfile que promete una imagen poderosa sobre el Guadiana. La noche continuará con el Ritual y Danza de los Salios en el Parque de las Méridas del Mundo, en una estampa que mezcla solemnidad, fuego y tradición en pleno corazón monumental de la ciudad.

Los romanos toman la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

Los romanos toman la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

Armilustrium y Sacramentum

La programación seguirá mañana domingo a las 12.30 horas con el Armilustrium y Sacramentum en el Templo de Diana, otro de los grandes escenarios patrimoniales de Mérida. Será el cierre de un fin de semana en el que la ciudad no solo mira a Roma, sino que la revive con paso firme, sonido de armas y un ambiente capaz de atrapar tanto a vecinos como a visitantes.

Los romanos toman la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida