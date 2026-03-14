Los vecinos de La Antigua rechazan retirar el hormigón del Albarregas en Mérida y alertan del riesgo de nuevas inundaciones

La Asociación de Vecinos Ntra. Sra. de la Antigua, en la capital autonómica, ha salido al paso del debate sobre el futuro del cauce del Albarregas para expresar su rechazo a una posible retirada del hormigón. Su presidente, Luis Valiente López, sostiene que el actual sistema evita desbordamientos y reduce riesgos para el barrio.

Una respuesta vecinal al debate sobre el Albarregas

Valiente ha hecho público un escrito en el que fija la posición de la entidad sobre las noticias aparecidas en distintos medios de comunicación acerca del cauce del río Albarregas a su paso por la capital extremeña. En su texto, el representante vecinal sostiene que el modelo actual "está funcionando perfectamente" y rechaza que se ensayen cambios sobre una infraestructura que, a su juicio, ha demostrado utilidad en episodios de lluvias intensas. "Nosotros creemos que los experimentos con gaseosa", afirma, antes de añadir que no se pueden hacer pruebas con algo que ya está dando resultado.

La asociación sitúa el debate en una cuestión muy concreta para los residentes de la zona: la seguridad de las viviendas y de los espacios anexos cuando llegan las crecidas. En un barrio que ya ha sufrido las consecuencias de los desbordamientos, cualquier modificación del cauce se observa con inquietud.

El recuerdo de las inundaciones

Valiente recuerda en su escrito un episodio anterior de desbordamiento que, según expone, afectó de lleno a los inmuebles situados en los márgenes del cauce. Según relata, los garajes se llenaron hasta el techo, los locales comerciales se inundaron y numerosos trasteros quedaron anegados.

El presidente vecinal pone el acento en las pérdidas materiales y también en el impacto personal de aquellos daños. En esos espacios, señala, muchas familias guardaban recuerdos, libros, equipos de música y enseres que terminaron perdiéndose. La imagen que traslada es la de un barrio obligado a recomponerse por sí mismo tras el paso del agua y del barro.

Ese recuerdo explica buena parte del rechazo a cualquier actuación que, en opinión de la asociación, pueda incrementar el riesgo de nuevos problemas. Para los vecinos, el debate no es solo técnico o ambiental, sino también cotidiano: afecta a la tranquilidad con la que afrontan cada episodio de lluvias.

Las últimas lluvias dispararon el caudal del Albarregas. / El Periódico Extremadura

El invierno, la vigilancia y el papel del cauce actual

La asociación asegura que este invierno los residentes han permanecido atentos a los avisos emitidos por el consistorio emeritense ante los días de lluvia. Según manifiesta Valiente, los vecinos llegaron a sacar los coches a la calle y a hacer guardia por temor a una nueva crecida.

Sin embargo, en esta ocasión, subraya, el cauce de hormigón no llegó a rebosar. Ese hecho es utilizado por la entidad como principal argumento para defender el mantenimiento de la infraestructura tal y como está. Desde su punto de vista, el comportamiento del cauce durante los últimos episodios meteorológicos refuerza la idea de que el sistema actual resulta beneficioso para el barrio.

La asociación interpreta que esa respuesta ha evitado una repetición de las escenas vividas en anteriores inundaciones. Por eso, cualquier propuesta que implique retirar parte del hormigón genera rechazo entre quienes viven junto al Albarregas.

Mosquitos, olores y dificultades de mantenimiento

Otro de los argumentos del escrito se centra en las consecuencias que, según la asociación, tendría dejar tramos de tierra en lugar del actual revestimiento. Valiente considera que esa opción sería "una barbaridad" porque podría favorecer la formación de bolsas de agua, la proliferación de mosquitos y la aparición de malos olores.

El presidente vecinal advierte de que incluso con el hormigón, cuando el agua se detiene y la limpieza se retrasa, ya se producen molestias en las viviendas próximas al cauce. Por eso, entiende que una solución con tramos de tierra agravaría esa situación y empeoraría la calidad de vida de los residentes.

A esa preocupación suma otra de carácter práctico: la dificultad para introducir maquinaria y realizar trabajos de limpieza o conservación en un cauce sin hormigonar. La pregunta que deja en el aire es cómo podrían actuar los servicios de mantenimiento si desaparece la actual base de hormigón.

Agradecimiento al ayuntamiento y llamada al "sentido común"

En su escrito, Valiente también agradece públicamente al Ayuntamiento de Mérida la limpieza del cauce dos veces al año, una actuación que, según sostiene, evita el estancamiento del agua y contribuye a reducir las molestias en la zona. Al mismo tiempo, señala la paradoja de que el consistorio tenga que pedir permiso a la Confederación Hidrográfica del Guadiana para poder ejecutar esas labores.

La asociación reclama así que se imponga "el sentido común" y que se mantenga el cauce como está en la actualidad. El mensaje de fondo es claro: los vecinos priorizan la prevención de inundaciones y la operatividad del mantenimiento frente a posibles cambios en el diseño del Albarregas.

Valiente cierra su escrito con una comparación irónica. Dice que, del mismo modo que considera una ocurrencia retirar el hormigón del cauce, él podría proponer cubrir el hipódromo romano para que los turistas tengan sombra. Con esa imagen, pretende subrayar que ve la idea como una iniciativa sin sentido práctico.