El Pitingo más puro ya tiene noche en el Teatro Romano de Mérida

El cantante Pitingo actuará en Mérida el próximo 12 de septiembre con su nuevo espectáculo "Pitingo y Punto", en un concierto que se celebrará después de las ferias y que forma parte de una coproducción de Backstageon y Grupo Mundo. La actuación traerá a la capital extremeña una propuesta artística más directa, flamenca y emocional.

Un concierto basado en la conexión con el público

El artista onubense Pitingo, nombre artístico de Antonio Manuel Álvarez Vélez (Ayamonte, Huelva, 1976), llega a Mérida con un espectáculo que busca resaltar la autenticidad del escenario. Bajo el título "Pitingo y Punto", el cantante propone una actuación en la que la improvisación y la conexión con el público juegan un papel clave.

Cada concierto está planteado como una experiencia distinta, ya que el repertorio y el desarrollo del espectáculo pueden cambiar según el momento y la reacción del público. La propuesta apuesta por la espontaneidad y por una forma de hacer música en la que prima la emoción del directo.

La fusión que define su carrera

Pitingo es uno de los artistas más singulares del panorama musical español gracias a su capacidad para fusionar el flamenco más profundo con el soul y el góspel. Esta mezcla de estilos dio origen a lo que el propio cantante bautizó como "soulería", una forma personal de interpretar la música que ha marcado su trayectoria.

Desde sus inicios, el artista ha reinterpretado clásicos del soul en clave flamenca, creando un lenguaje propio que ha sido reconocido por la crítica y el público. A lo largo de su carrera ha actuado en importantes escenarios internacionales y ha colaborado con artistas destacados del flamenco y de otros géneros musicales.

Entre sus trabajos discográficos más conocidos figuran "Pitingo con Habichuelas" (2006), "Soulería" (2008), "Olé & Amén" (2011) y "Cambio de tercio" (2014), discos que consolidaron su estilo y ampliaron su proyección artística.

Un espectáculo pensado para lo irrepetible

La gira "Pitingo y Punto" se aleja de los formatos cerrados de los conciertos tradicionales. El espectáculo permite cambios en el repertorio, momentos de improvisación e incluso colaboraciones inesperadas durante la actuación.

La idea, según la presentación del espectáculo, es reivindicar el valor de lo efímero en la música en vivo: un concierto que sucede solo una vez y que se construye en tiempo real junto al público.

Pitingo, durante una de sus actuaciones en directo, en una imagen promocional de su gira. / El Periódico Extremadura

La cita en Mérida será una de las paradas de esta nueva etapa artística en la que Pitingo se presenta más flamenco, más directo y más cercano, con un espectáculo centrado en el cante y la emoción del directo.

Las entradas para el concierto oscilan entre 38,50 y 82,50 euros, según la zona del recinto.