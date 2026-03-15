Dos actos celebrados ayer
El Teatro Romano y Cristo Rey disparan la emoción cofrade en Mérida en una jornada de lleno y fervor
La clausura del 125 aniversario de la Hermandad del Calvario y el Pregón del Costal y del Varal reunieron mucha música, emoción y devoción
Mérida vivió ayer una intensa jornada cofrade con dos actos que han vuelto a recalcar la fuerza con la que la capital extremeña siente su Semana Santa. Por un lado, el Teatro Romano acogió un excelente concierto de clausura del 125 aniversario de la Hermandad del Calvario ante más de 2.000 personas. Por otro, la Parroquia de Cristo Rey se llenó por completo para escuchar el Pregón del Costal y del Varal, en una noche marcada por la exaltación y el sentimiento.
Triana
El emblemático recinto romano fue el escenario de una cita cargada de simbolismo, en la que patrimonio, música y sentimiento cofrade se unieron en un entorno único. La monumentalidad del teatro envolvió una tarde muy especial de sábado en la que participaron la Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Merced, de Almendralejo, la Agrupación Musical Oliva de Mérida, la OJE Mérida y, como cierre, la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de las Tres Caídas, de Triana, que puso el broche de oro al espectáculo.
Lolino
La jornada continuó por la noche en la Parroquia de Cristo Rey, donde el Pregón del Costal y del Varal dejó los sentimientos a flor de piel. El templo se llenó por completo para escuchar las palabras del pregonero, Francisco Manuel Fernández Mendoza, conocido como “Lolino”, en un acto seguido con intensidad por el público asistente. La nota musical la dejó la Agrupación Musical Oliva de Mérida, que acompañó el acto con sus sones cofrades y reforzó el clima de recogimiento.
Semana Santa
Entre los sones procesionales del Teatro Romano y la emoción contenida de Cristo Rey, la capital extremeña firmó una jornada de las que anuncian que la Semana Santa de Mérida ya se siente muy cerca.
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