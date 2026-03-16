El campamento de Mérida donde los niños aprenderán oficios que muchos adultos ya no quieren

El Ayuntamiento de Mérida organizará durante las vacaciones de Semana Santa una nueva edición de Kids Camp, un campamento educativo dirigido a niños de entre 6 y 10 años en el que aprenderán nociones básicas de albañilería y fontanería a través del juego. La actividad ha sido presentada este lunes por Pilar Amor, delegada de Formación para el Empleo, y está organizada por la Escuela de Aprendizaje Laboral Barraeca V. Según ha explicado la concejala durante la rueda de prensa, el pasatiempo pretende combinar aprendizaje, ocio y conciliación familiar durante los días festivos.

Bajo el lema "Construyendo tu aventura rompiendo estereotipos", el programa se desarrollará los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril en el Centro de Formación La Calzada, en la capital extremeña. A lo largo de las mencionadas jornadas, los menores emeritenses podrán aproximarse a oficios tradicionales mediante actividades prácticas y divertidas adaptadas a su edad.

Aprendizaje a través del juego

Según ha señalado Amor, el objetivo del campamento es que los participantes aprendan nociones básicas de albañilería y fontanería mediante dinámicas lúdicas y talleres adaptados. Entre las actividades previstas, los niños construirán pequeñas maquetas, aprenderán a colocar azulejos, pulir paredes o soldar piezas sencillas de fontanería siempre bajo supervisión.Los talleres estarán impartidos por el propio alumnado de la escuela profesional, que contará con el apoyo de sus docentes.

Esta fórmula, ha explicado el consistorio de la capital autonómica en un comunicado, permitirá que los estudiantes adultos desarrollen también habilidades sociales y pedagógicas mientras participan en la formación de los menores.

Niños participan en un taller de fontanería del programa Kids Camp, donde aprenden a montar pequeñas piezas de tubería durante una actividad práctica. / Ayuntamiento de Mérida

Conciliación y ruptura de estereotipos

El programa persigue una triple finalidad. Por un lado, facilitar la conciliación familiar durante las vacaciones escolares. Por otro, contribuir a dignificar profesiones vinculadas a los oficios manuales.

Además, el ayuntamiento de la capital extremeña pretende combatir los sesgos de género desde edades tempranas, fomentando que niños y niñas se acerquen por igual a este tipo de profesiones.

90 plazas y proceso de inscripción

La nueva edición de Kids Camp contará con 90 plazas, distribuidas en grupos de 30 participantes por jornada. Las familias interesadas podrán inscribirse a través de un formulario que estará disponible en la página web del Ayuntamiento de Mérida desde este martes y hasta el próximo 23 de marzo. En caso de que el número de solicitudes supere las plazas ofertadas, el consistorio realizará un sorteo el día 24 de marzo, tras el cual se publicarán los listados definitivos de participantes.