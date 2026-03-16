Mérida, el cruce clave del tren en Extremadura

El mapa ferroviario de Extremadura tiene un punto donde casi todas las líneas se cruzan: Mérida. La capital autonómica se ha consolidado como uno de los nodos más importantes del corredor ferroviario extremeño, un papel que se refuerza con las obras de modernización en marcha y nuevos proyectos como la duplicación de vía impulsada por Adif Alta Velocidad.

La ciudad no solo conecta territorios dentro de la región, sino que también articula las principales rutas que enlazan Extremadura con el resto del país. Desde Mérida parten o confluyen las líneas ferroviarias hacia Badajoz, Cáceres–Madrid y Sevilla, lo que convierte a la ciudad en un punto estratégico para la movilidad ferroviaria del suroeste peninsular.

La estructura del ferrocarril extremeño se organiza en torno a varios ejes, pero uno de los principales tiene en Mérida su punto de conexión. La ciudad funciona como enlace entre el corredor Madrid–Extremadura–Lisboa, considerado uno de los proyectos ferroviarios más relevantes para la región, y las conexiones hacia Andalucía.

Un tren de Media Distancia de Renfe detenido en la estación ferroviaria de Mérida. / Alberto Manzano

Este papel de cruce permite articular servicios ferroviarios de pasajeros y mercancías que atraviesan la comunidad autónoma. En la práctica, muchos trayectos regionales pasan por la capital autonómica, lo que convierte a su estación en un punto clave para la operativa ferroviaria.

Además, el desarrollo progresivo del nuevo sistema ferroviario extremeño, con mejoras en electrificación y renovación de trazados, refuerza la importancia de Mérida como punto de redistribución del tráfico ferroviario.

Un nodo estratégico para pasajeros y mercancías

El papel de Mérida no se limita a los trenes de viajeros. La ciudad también tiene relevancia en el transporte de mercancías, especialmente en el eje que conecta el interior de la península con el puerto de Sines (Portugal) y el oeste español.

El corredor ferroviario que atraviesa Extremadura aspira a convertirse en una alternativa logística relevante para el transporte de mercancías entre Portugal, España y el resto de Europa. En ese esquema, la capital extremeña aparece como uno de los puntos de paso obligados para la distribución del tráfico ferroviario.

La mejora de infraestructuras, como la renovación de vías, la modernización de estaciones o la duplicación de algunos tramos, busca precisamente aumentar la capacidad de circulación de trenes y mejorar la fiabilidad del sistema.

Las actuaciones recientes impulsadas por Adif y Adif Alta Velocidad en la red extremeña tienen un impacto directo en el papel de Mérida dentro del corredor ferroviario.

Entre ellas destacan proyectos destinados a mejorar la operatividad ferroviaria en el entorno de la ciudad, como la duplicación de vía en determinados tramos o nuevas infraestructuras como viaductos que permitirán aumentar la capacidad de circulación.

Reducir limitaciones operativas

Este tipo de obras persiguen reducir limitaciones operativas y facilitar que los trenes puedan circular con mayor flexibilidad, especialmente en puntos donde confluyen diferentes líneas ferroviarias.

La evolución del corredor ferroviario extremeño está ligada en gran medida al papel que desempeñe Mérida en el sistema ferroviario regional.

Un tren de Renfe circula por una de las líneas ferroviarias que atraviesan la capital extremeña. / Alberto Manzano

Su ubicación geográfica, prácticamente en el centro de la comunidad autónoma, y su condición de capital administrativa convierten a la ciudad en un enclave natural para concentrar conexiones ferroviarias.

A medida que avancen las obras de modernización de la red ferroviaria en Extremadura, Mérida podría reforzar aún más su papel como nodo ferroviario estratégico, un punto donde confluyen rutas nacionales, regionales y potencialmente internacionales.