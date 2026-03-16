Mérida pierde el bar Arcade, un histórico de la plaza de España

Muy pronto cerrará uno de los establecimientos hosteleros de referencia en Mérida. El de toda la vida. El bar Arcade, situado en la céntrica plaza de España, se prepara para bajar la persiana después de Semana Santa y poner fin a una etapa tras unas cuantas décadas formando parte de la memoria cotidiana de la capital extremeña. Muy querido en la zona, es una de esas tabernas que actúan como faros en la vida de un lugar, puntos de encuentro donde se reúnen vecinos de todas las edades y donde la rutina diaria adquiere un significado especial y de convivencia: el café de primera hora de la mañana con una buena tostada, la agradable conversación de media mañana o la cerveza y el vino con un generoso y rico aperitivo.

Adiós al bar Arcade, un mítico de la capital extremeña. / Javier Cintas

Ángel Valiente

Durante generaciones, la familia Valiente ha mantenido vivo este negocio familiar que comenzó con el abuelo, Ángel Valiente, continuó con su hijo Antonio Valiente (padre) y terminó pasando a los cuatro hermanos (nietos) que crecieron prácticamente entre sus mesas: Miguel Ángel, Lourdes, Olga y Álvaro. “Nos hemos criado aquí desde bien chicos”, resume Lourdes Valiente con un suspiro, recordando cómo el negocio ha sido siempre parte inseparable de su historia familiar.

Adiós al bar Arcade, un mítico de la capital extremeña. / Javier Cintas

Un mítico para los desayunos

Con el paso de los años, el Arcade se ha consolidado como un mítico para los desayunos en pleno corazón emeritense. Tantas décadas dan para numerosas anécdotas y recuerdos, y aquí han sabido ganarse la confianza de quienes cruzaban cada día su puerta, hasta el punto de que muchos clientes terminaron convirtiéndose en amigos. “Los clientes han sido parte de la familia, muchos se han convertido en grandes amigos”, explica Lourdes con emoción a este periódico.

Adiós al bar Arcade, un mítico de la capital extremeña. / Javier Cintas

Momento delicado

El cierre llega además en un momento delicado para la familia. En los últimos tiempos han tenido que afrontar pérdidas muy duras, entre ellas el fallecimiento de su madre y el de Miguel Ángel Valiente, conocido hostelero de la capital regional y propietario del establecimiento, cuya muerte causó un profundo pesar en la ciudad. Con 62 años, era una persona muy querida por familiares, amigos y clientes, cercana, extrovertida y generosa, muy vinculada a la vida social y religiosa de Emerita Augusta y apasionada del judo, disciplina que ocupó un lugar muy importante durante su vida.

Adiós al bar Arcade, un mítico de la capital extremeña. / Javier Cintas

Amigos

Pese a todo, la decisión de cerrar responde también al curso natural de la vida. La familia prevé bajar definitivamente la persiana después de Semana Santa, poniendo así punto final a una historia que ha acompañado a varias generaciones de emeritenses y también a turistas. Quedarán los recuerdos —muchos— de una vida entera entre cafés, cervezas y vinos, conversaciones y momentos compartidos con quienes, con el paso de los años, dejaron de ser clientes para convertirse en amigos.