Mérida tira el muro que tapaba Santa Eulalia y el monumento vuelve a abrirse a la ciudad

La Basílica de Santa Eulalia, uno de los lugares más simbólicos de Mérida y referente del cristianismo en la Península, inicia una nueva etapa. El ayuntamiento ha comenzado este lunes los trabajos de derribo del muro y del antiguo Centro de Interpretación con el fin de abrir completamente el entorno del monumento y hacerlo visitable en todo su perímetro.

Esta actuación forma parte de un proyecto municipal para reordenar y engrandecer uno de los espacios patrimoniales más importantes de la capital extremeña, en un momento muy importante para la ciudad: la cercanía de la Semana Santa (Fiesta de Interés Turístico Internacional), una de las citas más destacadas del calendario religioso y cultural local.

Un espacio histórico más abierto

Los trabajos permitirán eliminar barreras físicas y visuales que hasta ahora limitaban la contemplación del monumento. Con la demolición del muro y del edificio existente, el entorno de Santa Eulalia ganará amplitud y perspectiva, facilitando la conexión entre la basílica, la cripta y la plaza.

El objetivo municipal es poner en valor uno de los enclaves más emblemáticos de Mérida, considerada históricamente Cuna del Cristianismo Hispano, y mejorar la experiencia de quienes visitan este lugar clave del patrimonio emeritense. La actuación permitirá también reforzar el carácter monumental de la zona, integrando mejor los diferentes espacios arqueológicos y religiosos que rodean la basílica.

Trabajos de derribo del muro junto a la Basílica de Santa Eulalia en la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

Preparado para la Semana Santa

El calendario de las obras no es casual. El consistorio de la capital regional prevé que los trabajos estén finalizados antes de la llegada de la Semana Santa, un momento en el que este enclave cobra un protagonismo especial en la localidad.

Durante esos días, las hermandades volverán a instalar su tradicional carpa en el jardín exterior de la cripta, junto a la basílica y con salida directa hacia la plaza. Este espacio se ha convertido en los últimos años en uno de los puntos de encuentro más concurridos para cofrades y visitantes durante la celebración de las procesiones.

Con esta actuación, el ayuntamiento busca garantizar que la zona continúe siendo un lugar central para la convivencia y el encuentro durante la Semana Santa emeritense.

Trabajos de derribo del muro junto a la Basílica de Santa Eulalia en la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

Reforzar el valor del patrimonio

La actuación busca poner en valor el patrimonio histórico de Emerita Augusta, abriendo el entorno de Santa Eulalia para mostrar con mayor claridad uno de los espacios más representativos del cristianismo en España y reforzar su papel como enclave cultural, patrimonial y religioso de Mérida.