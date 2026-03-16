La Policía Nacional resuelve el robo de ordenadores en un colegio de Mérida: dos detenidos

La Policía Nacional de la capital extremeña ha detenido este lunes a dos personas por su presunta implicación en el robo registrado recientemente en el colegio público bilingüe Maximiliano Macías de Mérida, un centro educativo que llevaba meses sufriendo distintos actos vandálicos. Los ladrones y amigos de lo ajeno accedieron al edificio tras romper varias ventanas y se llevaron varios ordenadores, además de causar destrozos y dejar algunas aulas completamente revueltas.

Equipos informáticos

Según las investigaciones policiales, todo apunta a que los autores fueron directamente a por los ordenadores del centro y otros equipos informáticos, lo que hizo sospechar desde el primer momento que conocían el material existente en el colegio.

Imagen de archivo de la Policía Nacional, cuyos agentes han arrestado a dos sospechosos por el robo en el colegio emeritense. / El Periódico Extremadura

Detención

El robo se enmarcaba en una serie de incidentes que en los últimos meses habían afectado al centro, entre ellos robos de material, rotura de cristales, pintadas en las instalaciones y pequeñas hogueras dentro del mencionado recinto escolar (ubicado en la calle Antonio Rodríguez Moñino). Tras la denuncia presentada por el centro, los agentes policiales iniciaron una investigación que culminó con la detención de dos personas como presuntos responsables de los hechos.