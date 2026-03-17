80.000 yunteros de Extremadura alzan la voz en el guión inédito del periodista Juan Pedro Sánchez Romero

La historia de Juan Pedro Sánchez Romero con el teatro comenzó en la adolescencia, cuando descubrió una afición que le acompañó durante un tiempo y después quedó aparcada, casi en silencio, mientras su vida se iba llenando de periodismo, focos y micrófonos. Pasaron los años, llegaron la tele, la radio y el trabajo diario en los medios, hasta convertirlo en uno de las caras más conocidas de Canal Extremadura. Pero aquella llama no se apagó del todo. Solamente esperaba el momento de volver.

Aperos de labranza y elementos tradicionales forman parte de la escenografía de 'Yuntera', una obra que conecta directamente con la memoria rural extremeña. / Javier Cintas

Ese regreso no ha sido menor. El popular presentador ha dado ahora un paso nuevo en su trayectoria profesional y personal al estrenarse como guionista teatral con 'Yuntera', una incursión que nace de su amor por la escena. Ya había rozado antes ese mundo como actor amateur con PTC Teatro e incluso participó hace años en "Medea", en el impresionante Templo de Diana, dentro de la programación del Festival de Teatro Clásico de Mérida. Esta vez, sin embargo, el salto ha sido más hondo: no interpretar una historia, sino levantarla desde dentro, escribirla, imaginarla y verla crecer entre diferentes manos.

80.000 yunteros

La semilla de esta aventura está en uno de los episodios más intensos y menos divulgados de la historia extremeña: el 25 de marzo de 1936, cuando 80.000 yunteros ocuparon 80.000 hectáreas de tierras que trabajaban sin que fueran suyas. Juan Pedro Sánchez propuso narrar aquellas vivencias y a partir de ahí arrancó con el proceso creativo junto a sus compañeros de Escénico 700 Pesetas. Con la idea inicial sobre la mesa, elaboró un primer esbozo del argumento, lo compartió con el equipo y cada uno fue sumando matices, aportaciones y miradas propias hasta desembocar en una obra coral, viva y pegada a nuestra tierra. Todo es tan "real" y tan "natural" que los personajes beben directamente de la memoria familiar del periodista.

Instrumentos y objetos cotidianos del campo dan forma a una puesta en escena que busca ser tan real y natural como la propia historia que cuenta. / Javier Cintas

Hecho histórico

La propuesta no busca solo recuperar un hecho histórico. Aspira del mismo modo a devolverle pulso, emoción y sentido contemporáneo a una memoria que sigue demasiado lejos a pesar de haber ocurrido tan cerca. Ahí está una de las claves del montaje: hacer visible una historia de abuelos y bisabuelos que durante demasiado tiempo ha permanecido en los márgenes del relato colectivo. Y hacerlo desde una sensibilidad que Sánchez Romero conoce bien, porque más allá de la televisón mantiene una relación estrecha con el campo, con el olivar, con las ovejas y con esa forma de estar en el mundo en la que la tierrina no es decorado, sino raíz. Por eso sabe que este es un teatro reponedor y sanador en muchos sentidos.

El equipo de Escénicos 700 Pesetas durante uno de los ensayos de 'Yuntera', en pleno proceso creativo. / Javier Cintas

Trabajo en equipo

Su primera experiencia como autor está siendo, además, muy gratificante por el modo en que se ha construido. A la escritura del texto se ha sumado el trabajo compartido con los directores de la compañía, Alberto y Javi, la incorporación de la actriz Camila Almeida, natural de Torremejía, y la participación de Ismael, que aporta voz, instrumentos y una ambientación musical en riguroso directo. Juan Pedro habla de un proceso creativo hermoso, de esos en los que una intuición temprana empieza a tomar cuerpo poco a poco hasta convertirse en una obra completa. Eso es, seguramente, lo que más le ha atrapado de lleno, el trabajo en equipo, la transformación del texto en escena, la sensación de que la historia va respirando sola y con plenitud.

La actriz Camila Almeida, en un momento del ensayo, protagonista de una obra que mezcla interpretación y emoción contenida. / Javier Cintas

Doble estreno

La obra tendrá un doble estreno el 25 de marzo. Por la mañana llegará al Centro Cultural Santa María de Plasencia en una función para escolares promovida por la Diputación de Cáceres, con la intención de acercar esta página de la historia extremeña a las generaciones más jóvenes. Ya por la tarde, a las 20.30 horas, se representará en la Sala Trajano de Mérida para el público general, dentro de la programación del CEMART. La obra promete espectáculo, y algo más difícil de explicar: la certeza de que ciertas historias, cuando se cuentan bien, todavía pueden remover por dentro. Juan Pedro no descarta emocionarse. Viendo de dónde viene esta aventura y todo lo que contiene, tampoco sería extraño. Mucha mierda.