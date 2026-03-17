Así está cambiando el Hornito de Mérida con las obras de embellecimiento, en imágenes

Los trabajos de embellecimiento en el entorno de la Basílica de Santa Eulalia continúan en Mérida con nuevas actuaciones de mejora sobre distintos elementos del conjunto. Después de la reposición de las dos cráteras, los operarios municipales han seguido avanzando en la restauración de esta zona patrimonial.

Trabajos de embellecimiento en el Hornito de la capital extremeña, junto a la basílica de Santa Eulalia. / Ayuntamiento de Mérida

Grietas

Entre las intervenciones realizadas figuran la restauración de los capiteles, la reconstrucción de curvas y aristas y la reparación de las grietas detectadas. Además, se ha pintado el conjunto tanto en su interior como en el exterior para mejorar su aspecto y conservación.

Trabajos de embellecimiento en el Hornito de la capital extremeña, junto a la basílica de Santa Eulalia. / Ayuntamiento de Mérida

Cubierta

También se ha actuado sobre la cubierta, con la consolidación del tejado, dentro de unas labores orientadas a reforzar la estabilidad del elemento intervenido. A ello se suma la retirada de los elementos lumínicos que ya no estaban en funcionamiento.

Trabajos de embellecimiento en el Hornito de la capital extremeña, junto a la basílica de Santa Eulalia. / Ayuntamiento de Mérida

Identidad monumental

Con estos trabajos, el ayuntamiento de la capital extremeña busca despejar y poner en valor el entorno de uno de los enclaves patrimoniales más emblemáticos de la ciudad. La actuación permite corregir el deterioro acumulado y mejorar la imagen de un espacio muy vinculado a la identidad monumental de Emerita Augusta.