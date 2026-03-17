Basílica de Santa Eulalia y su entorno
Así está cambiando el Hornito de Mérida con las obras de embellecimiento, en imágenes
La actuación incluye la reposición de las cráteras, la restauración de capiteles y la retirada de luminarias fuera de uso
Los trabajos de embellecimiento en el entorno de la Basílica de Santa Eulalia continúan en Mérida con nuevas actuaciones de mejora sobre distintos elementos del conjunto. Después de la reposición de las dos cráteras, los operarios municipales han seguido avanzando en la restauración de esta zona patrimonial.
Grietas
Entre las intervenciones realizadas figuran la restauración de los capiteles, la reconstrucción de curvas y aristas y la reparación de las grietas detectadas. Además, se ha pintado el conjunto tanto en su interior como en el exterior para mejorar su aspecto y conservación.
Cubierta
También se ha actuado sobre la cubierta, con la consolidación del tejado, dentro de unas labores orientadas a reforzar la estabilidad del elemento intervenido. A ello se suma la retirada de los elementos lumínicos que ya no estaban en funcionamiento.
Identidad monumental
Con estos trabajos, el ayuntamiento de la capital extremeña busca despejar y poner en valor el entorno de uno de los enclaves patrimoniales más emblemáticos de la ciudad. La actuación permite corregir el deterioro acumulado y mejorar la imagen de un espacio muy vinculado a la identidad monumental de Emerita Augusta.
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