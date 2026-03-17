El Centro Cultural Santo Domingo
Extremoduro como nunca se había contado: el libro que revela toda su historia aterriza en Mérida
El periodista Javier Menéndez Flores presenta la historia autorizada de una de las bandas más influyentes del rock español
El Centro Cultural Santo Domingo de la capital extremeña acogerá este miércoles 18 de marzo, a las 19.00 de la tarde, la presentación del libro "Extremoduro: De profundis. La historia autorizada", escrito por el periodista Javier Menéndez Flores, una obra que recorre con muchísimo detalle la trayectoria de una de las bandas más influyentes del rock español.
Durísimo inicios
Durante el encuentro, el autor hablará sobre el proceso de investigación y escritura de un libro que repasa la evolución de Extremoduro, desde sus durísimos inicios en los años ochenta hasta su disolución en 2019, cuando la banda puso fin a un recorrido que había marcado a varias generaciones.
Roberto Iniesta
Extremoduro se convirtió en un fenómeno musical único dentro del rock estatal. Con letras descarnadas, poéticas y provocadoras, y con un sonido que mezcló rock urbano, poesía y rebeldía, la banda liderada por Roberto Iniesta (Robe) redefinió el llamado rock transgresivo. Canciones como "So payaso", "La vereda de la puerta de atrás" o "Jesucristo García" forman ya parte del imaginario musical de varias décadas. La entrada al acto será libre hasta completar aforo del lugar.
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