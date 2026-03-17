Extremoduro como nunca se había contado: el libro que revela toda su historia aterriza en Mérida

El Centro Cultural Santo Domingo de la capital extremeña acogerá este miércoles 18 de marzo, a las 19.00 de la tarde, la presentación del libro "Extremoduro: De profundis. La historia autorizada", escrito por el periodista Javier Menéndez Flores, una obra que recorre con muchísimo detalle la trayectoria de una de las bandas más influyentes del rock español.

Cartel promocional de Extremoduro, una de las bandas más influyentes del rock español. / El Periódico Extremadura

Robe Iniesta durante un concierto, líder y fundador de Extremoduro. / El Periódico Extremadura

Durísimo inicios

Durante el encuentro, el autor hablará sobre el proceso de investigación y escritura de un libro que repasa la evolución de Extremoduro, desde sus durísimos inicios en los años ochenta hasta su disolución en 2019, cuando la banda puso fin a un recorrido que había marcado a varias generaciones.

Actuación musical en homenaje a Robe Iniesta. / El Periódico Extremadura

Cartel de la presentación en Mérida del libro "Extremoduro: De profundis. La historia autorizada", escrito por el periodista Javier Menéndez Flores. / El Periódico Extremadura

Roberto Iniesta

Extremoduro se convirtió en un fenómeno musical único dentro del rock estatal. Con letras descarnadas, poéticas y provocadoras, y con un sonido que mezcló rock urbano, poesía y rebeldía, la banda liderada por Roberto Iniesta (Robe) redefinió el llamado rock transgresivo. Canciones como "So payaso", "La vereda de la puerta de atrás" o "Jesucristo García" forman ya parte del imaginario musical de varias décadas. La entrada al acto será libre hasta completar aforo del lugar.