La Semana Santa de Mérida estrena web, app y GPS mejorado para seguir los pasos en directo

La web oficial de la Junta de Cofradías, semanasantademerida.es, afronta esta nueva etapa con una actualización profunda de su estructura tecnológica. Según ha señalado la entidad, el fin es adaptar la plataforma al aumento de contenidos acumulados en los últimos años y al fuerte incremento de consultas que se registra durante los días grandes de la Semana Santa.

Entre las principales novedades figura la implantación de un servidor privado propio, una mejora con la que la organización busca gestionar de forma más eficaz la información y asegurar un funcionamiento más estable cuando se disparan las visitas. Para una celebración con un seguimiento masivo en Mérida y también fuera de la ciudad, la fiabilidad técnica se ha convertido en un elemento cada vez más relevante.

La renovación afecta así a uno de los escaparates digitales de una Semana Santa con peso turístico, patrimonial y devocional en la capital extremeña, donde vecinos y visitantes recurren cada año a internet para consultar horarios, recorridos y cambios de última hora.

El GPS de los pasos amplía su alcance

Otra de las mejoras destacadas es la actualización del sistema de geolocalización GPS de los pasos, una herramienta que la Junta de Cofradías sitúa como pionera en España y que fue puesta en marcha en 2019 con el apoyo del Ayuntamiento de Mérida y de la empresa Quercus.

Este servicio permite conocer en tiempo real la ubicación de las procesiones por las calles de la ciudad, una función útil en una Semana Santa como la emeritense, en la que el público suele repartirse entre distintos puntos del recorrido y en la que las condiciones meteorológicas o el propio ritmo de la estación de penitencia pueden alterar las previsiones iniciales.

Después de la actualización, el sistema amplía su accesibilidad y será también compatible con iPhone, de modo que podrá ser utilizado por más usuarios. La consulta se mantiene además a través de un acceso específico, centrado exclusivamente en el seguimiento de los pasos.

El Anfiteatro Romano de Mérida acoge el vía crucis del Cristo de la O / JAVIER CINTAS

Nueva app y más herramientas para las hermandades

La modernización se completa con una nueva aplicación que permitirá acceder de forma directa desde dispositivos móviles a la información principal de la Pasión en Mérida. A través de ella se podrán consultar recorridos, datos de las hermandades y el sistema de localización en tiempo real.

Desde el equipo técnico se recomienda eliminar previamente la aplicación anterior antes de instalar la nueva versión, con el fin de evitar incidencias y garantizar el correcto funcionamiento de las herramientas.

Junto a estas novedades orientadas al público general, los desarrolladores han puesto también en marcha una aplicación de gestión administrativa para las hermandades. La finalidad, según la información difundida, es facilitar la organización interna, agilizar procesos y mejorar la coordinación entre las distintas corporaciones.

Una Semana Santa más conectada

Con esta renovación, la Junta de Cofradías refuerza su apuesta por la digitalización de una de las celebraciones más relevantes del calendario emeritense. La mejora tecnológica no solo persigue ofrecer información con mayor rapidez, sino también hacer más accesible el seguimiento de la Semana Santa a quienes la viven en la calle, a quienes llegan de visita a Mérida y a quienes la siguen desde otros puntos de Extremadura.

En una ciudad donde la Semana Santa es uno de los grandes focos de atracción de la primavera, disponer de herramientas más estables y precisas puede marcar la diferencia en jornadas de alta afluencia. La renovación de la web, del GPS y de la app apunta justamente en esa dirección: una Pasión más conectada, más ordenada y más fácil de seguir en tiempo real.