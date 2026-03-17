Lo que han tenido que hacer bajo el Teatro Romano de Mérida para proteger su futuro

Los trabajos de drenaje y mantenimiento preventivo de las cloacas romanas situadas bajo la zona escénica del Teatro Romano de Mérida han concluido, una actuación con la que se ha garantizado la correcta evacuación de aguas y se ha contribuido a preservar la estabilidad del monumento.

Así lo ha informado Aqualia, la empresa concesionaria del agua en la ciudad, que ha destacado que la intervención ha servido para proteger el "corazón" de esta infraestructura arqueológica con más de 2.000 años de historia.

La actuación ha combinado herramientas hidráulicas de última generación con protocolos arqueológicos específicos para asegurar el correcto drenaje del subsuelo del teatro.

Intervención coordinada con el Consorcio

Según ha explicado la compañía, los trabajos se han coordinado con el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida y han consistido en la extracción controlada del agua acumulada mediante equipos de bombeo de última generación y conducciones temporales diseñadas para operar en entornos delicados.

Aqualia ha señalado que toda la intervención se ha desarrollado conforme a estrictos protocolos de protección arqueológica, "respetando al máximo tanto la estructura original romana como las directrices de conservación vigentes".

Un sistema hidráulico con más de dos mil años

El Teatro Romano de Mérida, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, conserva un avanzado sistema de drenaje construido en época romana, una muestra del conocimiento hidráulico de la ingeniería de entonces. Más de dos milenios después, su conservación sigue siendo clave para asegurar la integridad del monumento y mantener su uso cultural.