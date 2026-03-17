El temporal borra parte del paisaje de Mérida: 491 árboles y un plan urgente para replantar

El encadenamiento de cinco borrascas de gran impacto durante los meses de enero y febrero ha dejado una huella visible en el arbolado urbano. El ayuntamiento de la capital extremeña ha contabilizado un total de 491 ejemplares afectados después de varios episodios de fuertes rachas de viento que provocaron daños en calles, parques y jardines.

Según la primera evaluación realizada por los servicios municipales, el balance recoge 367 árboles de gran porte caídos en distintos puntos de la ciudad. A ellos se suman otros 124 ejemplares afectados en los jardines del río Guadiana, tanto en las islas como en ambos márgenes.

El delegado de Parques y Jardines, Marco Antonio Guijarro, ha señalado que "las condiciones atmosféricas provocaron daños considerables y generalizados en el arbolado urbano de calles, parques y jardines, como consecuencia de las fuertes rachas de viento".

Retirada ya finalizada

Los servicios municipales han concluido ya las labores de retirada de los ejemplares dañados en el viario, los parques y las zonas ajardinadas, una actuación que el consistorio ha desarrollado tras los temporales registrados en las últimas semanas.

La caída de árboles y los daños sobre el patrimonio verde de la localidad han obligado a actuar de forma progresiva en distintos enclaves, sobre todo en aquellos espacios donde el viento tuvo un mayor impacto y donde era necesario garantizar la seguridad y recuperar la normalidad cuanto antes.

Daños causados por el vendaval. / El Periódico Extremadura

Árboles de unos 25 años

El delegado municipal ha indicado además que la mayoría de los ejemplares afectados tienen aproximadamente 25 años de antigüedad y pertenecen a distintas especies presentes en el paisaje urbano.

Ese dato ofrece una primera fotografía del alcance del temporal sobre un arbolado ya asentado, que formaba parte de calles, parques y zonas de paseo muy reconocibles para los vecinos. La afección, por tanto, no se limita a un punto concreto, sino que dibuja un impacto extendido en buena parte de la ciudad.

Plan para reponer y plantar

Una vez terminada la fase de retirada, el ayuntamiento ha iniciado una planificación previa para organizar la reposición del arbolado. El objetivo es determinar qué especies resultan más adecuadas para futuras plantaciones, teniendo en cuenta su adaptación a las condiciones climáticas y su viabilidad en el entorno urbano.

Esa planificación incluye, según ha explicado Guijarro, la localización de ejemplares en viveros que cumplan los criterios de calidad exigibles, tanto por calibre como por sistema radicular, además de la organización del material necesario, la logística de recursos humanos, la preparación del terreno y la eliminación previa de los tocones existentes.

Con ello, el consistorio busca ordenar una respuesta a medio plazo ante una de las mayores afecciones recientes sobre el arbolado de la ciudad, con la vista puesta no solo en sustituir los ejemplares perdidos, sino en hacerlo con criterios técnicos que permitan mejorar la resiliencia de las futuras plantaciones frente a nuevos episodios meteorológicos adversos.