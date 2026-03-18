Casi 25 millones de euros para reforzar la plantilla municipal y los servicios en Mérida

El presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Mérida para recursos humanos y del organismo autónomo La Encina alcanzó en 2026 los 24.961.181,91 euros. Así lo explicó este pasado martes el portavoz municipal y delegado de Recursos Humanos, Administración General y Transformación Digital e Innovación, Julio César Fuster, en una rueda de prensa en la que defendió la apuesta del consistorio por reforzar su estructura de personal.

El edil señaló que la subida del 3,82 % respecto al año anterior respondió a "la estrategia de reforzar la inversión en personal como garantía directa de mejora de los servicios". El gobierno local ligó así el aumento de esta partida a una mayor capacidad del ayuntamiento para sostener la atención diaria en los distintos departamentos y servicios municipales.

En una ciudad como Mérida, capital autonómica y con un volumen creciente de actividad administrativa, la evolución del capítulo de personal se ha convertido en una de las referencias clave para medir la capacidad de respuesta del consistorio, tanto en la gestión interna como en la prestación de servicios a los vecinos.

Balance de 2025 con alta ejecución

Durante su comparecencia, Fuster realizó también balance del ejercicio anterior. Según los datos ofrecidos por el consistorio, en 2025 se alcanzó un 97,33% de ejecución en ese capítulo, sobre un total aproximado de 24 millones de euros.

El portavoz sostuvo que ese dato reflejó una gestión eficiente en el área de empleo. En ese contexto, destacó que el consistorio gestionó 449 contratos a través de planes de empleo financiados por la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz y el Gobierno de España, por un importe de 3.136.000 euros.

A esa cifra se sumaron 302 contrataciones con fondos propios, por valor de 2.784.000 euros. En conjunto, el ayuntamiento formalizó en 2025 un total de 751 contratos, con una inversión global de 5.920.000 euros, según la información difundida por el propio consistorio.

Fuster resaltó además que el ayuntamiento mantuvo en torno al 10 % la contratación de personas con discapacidad, un porcentaje que presentó como muestra del compromiso municipal con la inclusión laboral.

Más de 4.500 inscripciones y mejor dato de paro en 17 años

Otro de los aspectos subrayados en la rueda de prensa de ayer fue la actividad vinculada a los procesos selectivos. Según explicó el concejal, durante 2025 se convocaron 18 procesos de selección, que recibieron más de 4.500 inscripciones a través del portal digital "Convoca".

El volumen de solicitudes volvió a evidenciar el peso que sigue teniendo el empleo público y temporal en el mercado laboral local, especialmente en una ciudad donde las bolsas de trabajo y los programas subvencionados continúan siendo una vía relevante de acceso al empleo.

Fuster remarcó también que "el año 2025 registró el mejor dato de desempleo en los últimos 17 años, con 4.318 personas desempleadas, lo que supuso 221 menos que en 2024". El dato fue expuesto por el edil como parte del contexto general del mercado laboral emeritense, aunque su evolución responde a factores diversos y no exclusivamente a la acción municipal.

Una plantilla de 662 personas

En su intervención, el portavoz se refirió igualmente a la situación actual de la plantilla municipal. A fecha de 28 de febrero de 2026, el ayuntamiento de la capital extremeña contaba con 662 personas en su estructura laboral.

De ellas, el 51 % eran hombres y el 48,64 % mujeres. La plantilla se distribuía en 357 personas funcionarias y laborales fijas, 293 temporales vinculadas a programas y servicios, y doce cargos eventuales, que, según apuntó Fuster, representaban "el máximo permitido".

La radiografía ofrecida por el consistorio volvió a poner de manifiesto el peso de la contratación temporal ligada a programas concretos, una situación habitual en buena parte de las administraciones locales extremeñas cuando una parte de la contratación depende de convocatorias financiadas por otras instituciones.

Más fondos para el plan de empleo

Sobre las cuentas de 2026, Fuster adelantó ayer que, una vez cerrada la cuenta general, el consistorio incorporará el remanente líquido de tesorería con el objetivo de reforzar el plan de empleo municipal.

Según estimó, esa inversión podría aproximarse a 1,6 millones de euros, prácticamente el doble que en el ejercicio anterior. El portavoz añadió que este incremento permitiría ampliar la duración de los contratos, que podrían extenderse hasta 2027.

Se trata, en todo caso, de una previsión vinculada al cierre definitivo de las cuentas y a la incorporación formal de ese remanente, un paso que el gobierno local presentó como una de las claves para fortalecer su política de empleo en los próximos meses.

Nuevas bolsas tras Semana Santa y revisión de la RPT

En el calendario inmediato, Fuster anunció que tras la Semana Santa se activarán nuevas bolsas de empleo para las oficialías de pintura, albañilería, jardinería, forja, fontanería y mantenimiento de edificios públicos.

Junto a ello, situó entre los retos de 2026 la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), con el objetivo de adaptarla a las nuevas competencias municipales y a la creciente complejidad de los procedimientos administrativos.

La revisión de la RPT aparece así como uno de los trabajos de fondo del presente ejercicio, en un contexto en el que los ayuntamientos afrontan mayores exigencias técnicas, administrativas y digitales, también en Extremadura.