Propuesta cultural
El festival nacional de teatro amateur de Mérida bajará el telón con tres espectáculos
La gala de clausura y entrega de premios será este domingo, en el centro cultural de Nueva Ciudad
La III edición del Festival Nacional de Teatro Amateur ‘Mérida en Escena’ encara su recta final este fin de semana con las últimas representaciones y la gala de clausura, que se celebrarán en los centros culturales de Nueva Ciudad y La Antigua. Según informa el ayuntamiento emeritense, en todas las actividades programadas la entrada será libre hasta completar aforo.
La programación arranca el jueves 19 de marzo, a las 20 horas, en Nueva Ciudad con ‘El círculo de las rosquillas de anís’, a cargo de Emerita Theatrum. La obra, fuera de concurso, aborda la amistad en una de las etapas más oscuras del siglo XX en España y muestra cómo la cultura puede convertirse en una fuente de dignidad y en un puente para la convivencia pacífica entre personas de ambos bandos de una guerra.
Calígula
El viernes 20, a la misma hora y sitio, será el turno de ‘La Caduta’, de Acebuche-Teatro. En este caso, la propuesta escénica invita al público a adentrarse en la mente de Calígula, presentado no como un loco sin rumbo, sino como un hombre atrapado en las contradicciones de un mundo marcado por el fanatismo y el vacío.
Por su parte, el sábado 21, a las 20 horas en La Antigua, se pondrá en escena ‘La valentía’, de A La Tardada Teatro Pedrola. Se trata de una comedia que relata el conflicto entre dos hermanas, Guada y Trini, tras heredar una casa familiar junto a una ruidosa autopista, en una trama de enredos que reflexiona sobre el miedo y el valor. El domingo 22, a las 18 horas, arrancará la gala de clausura y entrega de premios, organizada por Emerita Theatrum, en el centro cultural Nueva Ciudad.
- Mérida tira el muro que tapaba Santa Eulalia y el monumento vuelve a abrirse a la ciudad
- Tiene 21 años y abre en Mérida una tienda con catas de vino e ibéricos
- Mérida pierde el bar Arcade, un histórico de la plaza de España
- De monjas encerradas a nueva plaza pública en Mérida: otra vida para un convento
- Para desayunar fuerte o improvisar un buen tapeo, nuevo bar en Mérida llamado El Rancho
- La propuesta que podría cambiar el río Albarregas en Mérida: menos hormigón y más naturaleza
- Las legiones irrumpen en Mérida: un desfile de antorchas cruzará el Puente Romano
- Conciertos, actividades familiares y tradición: la Feria de Mérida 2026 ya tiene fechas, del 1 al 6 de septiembre