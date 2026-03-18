Mérida prepara la Semana Santa con un dispositivo especial de tráfico, limpieza y seguridad

Mérida ultima ya el dispositivo especial para la celebración de la Semana Santa. La delegada del área, Ana Aragoneses, ha presidido este miércoles la Mesa Técnica en la que se han coordinado todos los servicios municipales implicados para los próximos días, en una reunión en la que también ha participado la Policía Nacional.

En el encuentro se han fijado los dispositivos de tráfico, con cortes puntuales en las calles por las que discurrirán las procesiones, además del control de estacionamientos en los recorridos para evitar incidencias. A través de una nota de prensa, el consistorio insiste en la necesidad de respetar de forma estricta las prohibiciones de aparcamiento en las zonas afectadas.

Además, se coordinará la retirada temporal de veladores en la vía pública, una actuación con la que se busca compatibilizar el paso de las cofradías con la actividad económica en la ciudad. De forma paralela, el ayuntamiento trabaja en la mejora y acondicionamiento de varios espacios estratégicos.

Uno de los puntos en los que se actúa es el entorno de la Basílica de Santa Eulalia, donde ya encaran la recta final los trabajos de derribo. A partir del próximo lunes, operarios del Parque Municipal acometerán la consolidación del terreno y la instalación eléctrica, mientras seguirán las labores de adecentamiento.

Carrera oficial

También está prevista la retirada de obstáculos en la vía pública, el plegado de cartelería comercial en los itinerarios procesionales y la finalización del montaje de la Carrera Oficial en la plaza de España. En este espacio se instalarán gallardetes, balconeras y un vallado extraordinario.

Junto a ello, el consistorio pondrá en marcha una campaña de sensibilización ciudadana centrada en la limpieza y el civismo, con llamamientos a no arrojar residuos al suelo y a utilizar las papeleras durante las procesiones. Con este operativo, se quiere reforzar una imagen de Semana Santa segura, ordenada y preparada, en una de las celebraciones con mayor proyección turística y social de la capital extremeña.