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Prevención

Mérida combate la plaga de concesionarias con la retirada de unos 200 nidos de sus parques y jardines

La actuación forma parte del dispositivo anual que desarrolla el ayuntamiento para contener la expansión de este insecto

Un operario trabaja en parques y jardines de Mérida para prevenir la procesionaria.

Un operario trabaja en parques y jardines de Mérida para prevenir la procesionaria. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Carmen Hidalgo Sancho

Mérida

El Ayuntamiento de Mérida mantiene activada la campaña curativa contra la oruga procesionaria en parques y jardines de la ciudad, una plaga habitual en los pinos que obliga cada año a intensificar la vigilancia en distintas zonas verdes del municipio. Desde el pasado mes de diciembre, los operarios municipales han retirado de forma manual unos 200 nidos.

La actuación forma parte del dispositivo anual que desarrolla el consistorio para contener la expansión de este insecto, especialmente con la llegada de los meses previos a la primavera, cuando las orugas comienzan a abandonar los bolsones instalados en los árboles y bajan al suelo, aumentando así el riesgo de propagación.

Según ha explicado el delegado de Parques y Jardines, Marco Antonio Guijarro, el objetivo prioritario en esta fase es retirar los nidos antes de que la plaga avance a otras zonas. “Primero se quitan los nidos, luego las orugas pasan al suelo y es ahí desde donde se difunden a otros árboles”, señala.

Campañas anuales

El consistorio recuerda que realiza dos campañas anuales frente a la procesionaria. La primera se desarrolla en septiembre y octubre, con un carácter preventivo. La segunda, ya al inicio del periodo primaveral, es de tipo curativo y se centra en los puntos donde la presencia de esta plaga resulta más persistente.

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Guijarro reconoce que se trata de una plaga “difícil”, aunque subraya que el ayuntamiento tiene localizadas las zonas más problemáticas de la ciudad. “En Mérida tenemos identificados los puntos más persistentes y en ellos nos centramos”, apunta. La procesionaria es una de las plagas más frecuentes en los pinos y su presencia puede generar molestias y riesgos.

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