El suceso obliga a desviar el tráfico por la EX-307
Tragedia en la A-5 cerca de Mérida: un muerto en una colisión entre dos vehículos a primera hora
La Guardia Civil investiga las causas que provocaron el accidente mortal
Una persona ha fallecido este jueves en un accidente de tráfico ocurrido en la autovía A-5, cerca de la capital extremeña, según la información facilitada hasta el momento por la Guardia Civil. El trágico siniestro se ha producido a las 05.40 de la madrugada en el punto kilométrico 319, en sentido Madrid, y ha consistido en la colisión entre dos vehículos.
Equipo de Atestados
Como consecuencia del accidente, el tráfico ha quedado interrumpido en ese punto y la circulación ha sido desviada por la EX-307. La incidencia, que en un primer momento aparecía en la información de la DGT como un corte por un vehículo detenido, ha estado motivada por este choque mortal. Las diligencias las ha instruido el Equipo de Atestados de Mérida.
Sanitarios y bomberos
Hasta el lugar del accidente se han desplazado sanitarios del SES, que no han podido hacer nada por salvarle la vida a uno de los implicados en el incidente. Del mismo modo han acudido una Unidad Medicalizada de Emergencias, un equipo del PAC de Santa Amalia, bomberos, agentes de la Benemérita (investigan las causas del siniestro) y efectivos de mantenimiento de carreteras.
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