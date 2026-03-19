Tragedia en la A-5 cerca de Mérida: un muerto en una colisión frontal entre una furgoneta y un turismo

Una persona ha muerto este jueves en un accidente de tráfico ocurrido en la autovía A-5, cerca de Mérida, entre las localidades de San Pedro de Mérida y Torrefresneda, según la información facilitada hasta por la Guardia Civil. El trágico siniestro se ha producido a las 05.40 de la madrugada en el punto kilométrico 319, en sentido Madrid, y ha consistido en la colisión frontal entre dos vehículos, sin que por el momento se descarten hipótesis sobre su origen, entre ellas que uno de los implicados pudiera circular en dirección contraria.

Ambulancia del SES, en una imagen de archivo, en el área de Urgencias del Hospital de Mérida. / El Periódico Extremadura

Como consecuencia del accidente, el tráfico ha quedado interrumpido en ese punto y la circulación ha sido desviada por la Ex-307 (alrededor de unas cinco horas). La incidencia, que en un primer momento aparecía en la información de la Dirección General de Tráfico (DGT) como un corte por un vehículo detenido, ha estado motivada por este choque mortal. Las diligencias las ha instruido el Equipo de Atestados de Mérida.

Sanitarios y bomberos

Hasta el lugar del accidente se han desplazado sanitarios del Servicio Extremeño de Salud (SES), que no han podido hacer nada por salvarle la vida a uno de los implicados en el incidente. También han acudido una Unidad Medicalizada de Emergencias, un equipo del Puntuo de Atención Continuada (PAC) de Santa Amalia, bomberos de la capital regional y Don Benito, agentes de la Benemérita y efectivos de mantenimiento de carreteras.

Un turismo y una furgoneta

El choque se ha producido entre un turismo y una furgoneta, con consecuencias fatales. El conductor del coche ha fallecido en el acto a causa de la violencia del impacto, mientras que la persona que viajaba en la furgoneta ha resultado herida de gravedad y ha sido trasladada a un centro hospitalario, cuya identidad no ha trascendido por el momento. Según han confirmado fuentes policiales a El Periódico Extremadura, actualmente se está procediendo a la identificación del fallecido.

El siniestro generó importantes retenciones en la mencionada zona, si bien el tráfico ha quedado restablecido pasadas las 10.00 de la mañana.

Siniestros destacados

Otros accidentes destacados en los últimos días se han registrado el 18 de marzo con la colisión entre dos camiones en la A-66, km 644, entre Almendralejo y Torremejía. Uno de los camiones chocó contra otro averiado en el arcén. La vía quedó cubierta de carga y gasoil, lo que provocó corte total en sentido a Mérida durante horas. Afortunadamente sin heridos, pero con retenciones y limpieza de calzada.