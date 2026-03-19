La adecuación integral de la Casa de los Mármoles será la gran actuación patrimonial de Mérida en 2026

El Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida ha informado de que, una vez cerrado el plazo de recogida de votos para la elección del proyecto Mecenas 2026, el respaldo mayoritario ha sido para la adecuación integral de la Casa de los Mármoles en el Área Arqueológica de Morería.

Según los datos facilitados por la entidad, de los 1.243 socios Mecenas del Patrimonio participaron en la votación 455 personas. De ese total, la propuesta ganadora obtuvo 218 votos, lo que representa el 48% de los sufragios emitidos.

La segunda opción más respaldada fue la nueva cubierta y adecuación integral de Los Columbarios, con 143 votos y un 31% del total. En tercer lugar quedó la iniciativa para crear esculturas en bronce de los arqueólogos José Ramón Mélida y Maximiliano Macías, pensadas para su colocación en un área de descanso entre el Teatro y el Anfiteatro Romanos, que sumó 93 votos, el 21%.

La actuación elegida para 2026

Con este resultado, la Casa de los Mármoles se convierte en el proyecto seleccionado para su ejecución a lo largo de la anualidad de 2026. La decisión, trasladada por el Consorcio, marca ya la hoja de ruta de una de las intervenciones patrimoniales que los socios Mecenas han querido priorizar para el próximo ejercicio.

La elección vuelve a poner el foco en el entorno arqueológico de Morería, uno de los espacios de mayor interés histórico de la capital extremeña y un enclave que forma parte del relato patrimonial de una ciudad acostumbrada a vincular su presente con la conservación y puesta en valor de su legado romano.

Participación de los socios

El proceso de votación, además de determinar la actuación elegida, deja un dato de participación del 36,6% entre los socios Mecenas del Patrimonio. Desde el Consorcio han agradecido "el compromiso de los socios Mecenas con la recuperación del Patrimonio de su ciudad".

Ese respaldo, trasladan desde la institución, vuelve a evidenciar la implicación de la ciudadanía en las decisiones ligadas a la conservación patrimonial de Mérida, donde el programa Mecenas se ha consolidado como una fórmula de participación en torno a proyectos concretos de recuperación, mejora y difusión del legado monumental.