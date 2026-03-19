La poesía encuentra casa en La Antigua de Mérida con un recital y una muestra sobre Juan Ramón Jiménez

La capital regional conmemorará el Día de la Poesía con una propuesta cultural en el Centro Cultural de La Antigua, un espacio que en los últimos años se ha consolidado como uno de los puntos de actividad cultural en Mérida. La cita principal será este viernes 20 de marzo a las 11.00 horas con el acto "Poesía: palabras que inspiran".

En esa actividad participarán el poeta extremeño José María del Álamo y el tenor Guillermo Segovia, en una combinación que busca llevar la celebración más allá de la lectura estrictamente literaria y abrirla también a la dimensión escénica y musical. La propuesta sitúa así la poesía como una experiencia compartida, vinculada tanto a la palabra como a la interpretación.

La iniciativa parte de la programación diseñada con motivo de una fecha muy simbólica para el mundo de las letras, y refuerza además la presencia de autores y creadores vinculados a Extremadura en la agenda cultural emeritense.

Homenaje a Juan Ramón Jiménez

Junto al recital, la Biblioteca de La Antigua mantiene hasta el próximo 25 de marzo una exposición titulada "Juan Ramón Jiménez: 50 años por un camino de oro", cedida por la Asociación de Gestores Culturales de Extremadura (Agcex).

La muestra rinde homenaje al autor de "Platero y yo" y propone un recorrido por los principales pasajes de su trayectoria. Según ha explicado el Ayuntamiento de Mérida en una nota de prensa, la exposición aborda la dimensión magistral del poeta, su vida y su obra, así como los años de exilio y la concesión del Premio Nobel.

Se trata de una aproximación divulgativa a una de las voces esenciales de la literatura española del siglo XX, con la intención de acercar su legado a nuevos públicos y aprovechar la efeméride para reivindicar la vigencia de su escritura.

La cultura como cita de ciudad

La programación vuelve a situar a Mérida en el mapa de las actividades culturales ligadas al calendario literario y lo hace con una fórmula accesible: un acto abierto al público y una exposición que podrá visitarse durante varios días.

En una comunidad como Extremadura, donde bibliotecas, casas de cultura y centros cívicos desempeñan un papel clave en la difusión cultural, este tipo de iniciativas contribuyen a mantener viva la relación entre los lectores y los grandes autores. En este caso, con un doble acento: el protagonismo de un poeta extremeño en el recital y el recuerdo a una figura universal como Juan Ramón Jiménez.