El pregón de Semana Santa, el jazz en directo y las Millas Romanas ponen Mérida al rojo vivo este fin de semana

El fin de semana en Mérida llega cargado de propuestas que combinan tradición, música, teatro y deporte, con citas para todos los públicos y espacios de la ciudad.

Jazz joven y talento internacional

El viernes, el Festival Joven del MittJazz reunirá a jóvenes músicos en torno al jazz con big bands de Mérida, Jaén y Estados Unidos, en una cita que apuesta por la formación y el intercambio cultural. A las 19:00 de la tarde en el Templo de Diana.

Humor, música y espectáculo

El humor llegará mañana con David Cepo a las 20.30 horas en el Teatro María Luisa. La música tendrá varias citas destacadas: el concierto estilo Broadway de Aurora y Abraham Samino este viernes a las 20.00 horas en el Centro Cultural Santo Domingo, y el espectáculo de violín flamenco de Paco Montalvo el próximo domingo en el Palacio de Congresos.

Semana Santa y flamenco de altura

El Pregón de la Semana Santa 2026 abrirá el sábado en el Teatro María Luisa con la voz del periodista Paco Vadillo, acompañado de actuaciones musicales que marcarán el inicio oficial de estas fechas. El acto comenzará a las 20.45 horas.

El domingo, el mismo escenario acogerá 'La Pasión' según Félix Grande, un musical flamenco de gran formato que combina poesía, cante jondo y religiosidad popular, con nombres destacados como Paco del Pozo y José Almarcha. A las 20.00 horas.

Deporte y gran reto de resistencia

El fin de semana culmina con las impresionantes Millas Romanas, que se celebran el viernes 20 y sábado 21 de marzo, una de las pruebas de ultrafondo más emblemáticas de España. La salida partirá desde el Acueducto de los Milagros, en una cita que reunirá a miles de participantes y que incluye recorridos de bastante exigencia física como el de 100 kilómetros.