La guía definitiva para la Semana Santa de Mérida 2026 ya está en la calle

La Semana Santa de Mérida 2026 ya tiene una de sus principales cartas de presentación. La Junta de Cofradías ha dado a conocer este viernes la nueva revista oficial cofrade, de la que se han editado 1.000 ejemplares, junto a 25.000 programas de mano que podrán retirarse en su sede a partir del próximo martes, en horario de 18.00 a 20.30 horas.

La publicación, que en esta ocasión alcanza las 124 páginas, aspira a convertirse un año más en la gran guía de la Semana Santa emeritense, con numerosos contenidos dedicados a las hermandades, la vida cofrade, los pregones más destacados y las crónicas del pasado año, además de distintos homenajes y reflexiones sobre la actualidad del mundo cofrade.

El presidente de la entidad, Luis Miguel González, ha destacado la “calidad y amplitud” de esta edición y ha subrayado que la revista recoge “el esfuerzo conjunto, cohesionado y constante de todas las cofradías”, ofreciendo así una visión completa del momento actual que vive la Semana Santa de Mérida.

El contenido

Entre sus contenidos, ha puesto en valor los textos de homenaje a Pedro Carvajal y Antonio Miranda, dos nombres muy vinculados al mundo cofrade emeritense y cuya huella "sigue muy presente en la ciudad". La revista también incorpora artículos que abordan el papel creciente de la mujer en el ámbito cofrade. Además, González ha agradeció el trabajo de redactores y fotógrafos, así como el patrocinio de la cadena Cope y la colaboración de los anunciantes.

Detalle del interior de la revista. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Por su parte, la delegada de Semana Santa, Ana Aragoneses, ha destacado que esta revista “no solo anuncia lo que está por venir, sino que custodia lo que somos como ciudad”, y la ha definido como una “memoria viva de Mérida”. Ha resaltado además la calidad de la edición, tanto en el diseño como en los contenidos, además de poner el foco en la carga emocional de muchos de los textos y fotografías, especialmente en aquellos dedicados a cofrades fallecidos recientemente.

La edil ha reafirmado también el compromiso del ayuntamiento con la Semana Santa y con el tejido cofrade de la ciudad, al considerar que constituye "un motor cultural, social y económico, además de una de las principales señas de identidad de Mérida". Con esta nueva edición, la Revista de la Semana Santa de Mérida vuelve a consolidarse como un escaparate del presente de las hermandades y como una herramienta clave para difundir y preservar el patrimonio cofrade emeritense.